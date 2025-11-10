La Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez participa en un espectáculo en Abu Dabi

Jinetes de la Real Escuela de Arte Ecuestr de Jerez en Abu Dabi. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, ha viajado hasta Abu Dabi para participar en un espectáculo conjunto con Le Cadre Noir de Saumur (Francia), A Escola Portuguesa de Arte Equestre (Portugal), la Spanische Hofreitschule (Austria) y Abu Dhabi Royal Equestrian Arts (Adrea).

Según ha explicado en una nota, el motivo ha sido el de asistir a la inauguración de la Abu Dhabi Royal Equestrian Arts, epicentro de la Alta Escuela en Oriente Medio, y cuyos jinetes y caballos se estuvieron formando en las instalaciones de la Real Escuela durante tres años.

Así, el pasado 30 y 31 de octubre la Real Escuela tomó parte del espectáculo conjunto que se ofreció, de forma privada, a los miembros de la familia real, con números tan emblemáticos como 'Trabajos en la Mano', 'Saltos de Escuela' y 'Carrusel', a los que también se sumó un desfile final con 36 caballos de las cinco escuelas ecuetres.

Asimismo, el 1 y 2 de noviembre las escuelas actuaron, de nuevo conjuntamente, pero para el público en genera, en el picadero cubierto de las instalaciones de Adrea, aunque, en esta ocasión, la institución jerezana realizó su 'Paso de Tres' en solitario.

Los directores de todas y cada una de las Escuelas, incluido el de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Rafael Olvera, presentes en todos los actos relacionados con dicha inauguración, han reconocido que el evento "ha resultado ser todo un éxito" y que esperan poder volver a realizar espectáculos conjuntos "muy pronto".