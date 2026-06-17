La Real Escuela de Arte Ecuestre representa el 19 y 20 de junio un espectáculo conjunto con la Escola Portuguesa

El director de Real Escuela de Arte Ecuestre, Rafael Olvera, en la presentación del espectáculo junto a la Escola portuguesa - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, ha presentado el espectáculo 'Alma Ibérica', que representará en su picadero cubierto Álvaro Domecq de las instalaciones de Jerez de la Frontera (Cádiz) los días 19 y 20 de junio junto con la Escola Portuguesa de Arte Equestre.

Esta misma obra se podrá verr en la Plaza de Toros Campo Pequeno de Lisboa el 12 de septiembre a las 18,00 horas, ha indicado la Junta en una nota.

Dichos espectáculos se enmarcan dentro de los actos conmemorativos que celebran el 40 aniversario de la entrada de España y Portugal en Europa. Los mismos, en los que se presentarán tanto números conjuntos como emblemáticos de cada una de las escuelas, contarán con la presencia de música en directo de flamenco y fado.

El acto, que se ha celebrado este miércoles en el Salón de los Espejos del palacio de la institución en Jerez, ha estado presidido por el director de Real Escuela, Rafael Olvera, quien ha animado a todo el mundo a asistir a un espectáculo que "promete ser impresionante".