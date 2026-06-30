La Red Andaluza de Teatro Públicos recorrerá los municipios de Rota, Arcos de la Frontera y Chiclana (Cádiz) en julio

Archivo - Títeres de la compañía La Canela Teatro. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos (RATP) ofrecerá durante el mes de julio un total de seis funciones de circo, teatro y música en la provincia de Cádiz, en colaboración con los ayuntamientos de Rota, Arcos de la Frontera y Chiclana de la Frontera.

Según ha indicado la Junta en una nota, esta iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte, gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, tiene entre sus principales objetivos la creación de nuevos públicos para las artes escénicas y el fortalecimiento del tejido profesional del sector cultural andaluz.

La programación arrancará el 2 de julio con 'La Dama de Trapos', de Alas Circo Teatro, a las 21,30 horas en la Plaza Bartolomé Pérez de Rota, y seguirá el 4 de julio, a las 20,30 horas, con la compañía La Canela Teatro de Títeres que llevará a la Calle Corredera de Arcos de la Frontera la obra 'Rojo'.

La programación continuará el 14 de julio en la Plaza Mayor de Chiclana de la Frontera con 'Rodeo', de La Banda de Otro, a las 21,00 horas. Al día siguiente, el Teatro Moderno de Chiclana recibirá a El Perro Producciones con 'La venganza de Don Mendo', la obra más popular de Pedro Muñoz Seca con una versión renovada y contemporánea.

La música tomará el relevo el 21 de julio en la Plaza Bartolomé Pérez de Rota con el concierto 'De Cádiz a Nueva York', de Antonio Lizana Trío, previsto para las 22,00 horas. La programación concluirá el 25 de julio, a las 22,00 horas, en el Atrio de la Basílica Menor de Santa María de Arcos de la Frontera con el concierto 'Flamenco Jazz Sketches', de Philip Adie y Luis Salto Dúo.