La Red Andaluza de Teatros Públicos lleva once espectáculos de teatro, música, danza y circo a la provincia de Cádiz

CÁDIZ 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos ha programado, en colaboración con siete ayuntamientos de la provincia de Cádiz un total de once propuestas escénicas de teatro, música, danza y circo durante el mes de octubre.

En concreto, estos espectáculos recalarán este mes en La Línea de la Concepción, Arcos de la Frontera, Villamartín, Chiclana de la Frontera, Guadalcacín, Conil de la Frontera y Jerez de la Frontera, ha indicado la Junta en una nota.

La iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte, organizada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales comienza el 3 de octubre en el Teatro Paseo de La Velada de la Línea de la Concepción con 'La estrella de Sevilla', que interpreta Teatro Clásico de Sevilla. Se trata de una de las tragedias referenciales del teatro del Siglo de Oro, una pieza que narra unos supuestos sucesos históricos acaecidos en la capital sevillana.

A continuación el día 4 en Arcos de la Frontera, en la Biblioteca Pública Miguel Mancheño, La Gotera de Lazotea lleva al escenario 'Trapito Viajero', un espectáculo de títeres para público infantil y familiar escrita por Eva Serna que incluye canciones, diálogos y música en vivo, y está dirigida a niños de entre 3 y 7 años.

Este mismo día en el Teatro Municipal Julián Oslé Muñoz de Guadalcacín se podrá escuchar a Joana Jiménez con 'Conversiones'.

El viernes 10 en el Teatro Paseo de La Velada de la Línea de la Concepción, Antonio Lizana Quinteto interpretará su nuevo álbum 'Vishuddha', quinto chakra en la tradición hindú que se traduce como "pureza", y que se le atribuye el poder de expresar la verdad más profunda.

El calendario continúa el viernes 17 en el Teatro Municipal Manuel Fraile Villamartín con 'Hambre de Quijote', de la compañía La Líquida. Se trata de un espectáculo multidisciplinar que propone "un viaje a través del hambre en toda su múltiple definición humana", tomando como punto de partida "la más hambrienta de las novelas": 'El Quijote', según ha señalado la compañía, que ofrece a los espectadores una inmersión en la vida del Siglo de Oro con música en directo.

Este mismo día en Conil de la Frontera en la Casa de la Cultura estará 'Ulises', de la mano de la compañía de Antonio Campos, y el sábado 18 en la Plaza Artesanía de Guadalcacín, Álvaro Silvag bailará 'Euro', una variada deconstrucción de danzas folclóricas, bailes en parejas, acrobacias y conversaciones.

El Teatro Municipal de Villamartín, el 24 de octubre, será el escenario en el que actuará Sietemasuno con su recital 'Sietemasuno Sonoro'. Esta formación de Granada la componen ocho voces que interpretan únicamente a cappella los principales temas de la música moderna del siglo XX y de la más reciente actualidad.

Mientras, en La Línea, Chicharrón Circo Flamenco estará con 'Empaque'. Su alma mater, Germán J. López Galván, maestro, educador social y malabarista, inició su andadura en la rama de la intervención social para formar su propia compañía en 2019.

Fue en su primer número, 'Lunares al aire', dónde dio a conocer al personaje Chicharrón, que más adelante sería el protagonista de su primer espectáculo 'Sin Ojana', que aupó a la compañía en el panorama nacional recorriendo festivales, ferias y programaciones escénicas.

Para cerrar el mes, el 26 de octubre se podrá ver 'El desván de los hermanos Grimm', de Escenoteca, en la Casa de la Cultura-Teatro Municipal de Conil de la Frontera, y el jueves 30 en el el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera estarán Rami Alqhai y Javier Núñez con 'Danzas y melodías de la spagna antigua', un recital donde se da la combinación de clave y viola da gamba, una de las más frecuentes en la música doméstica del siglo XVI de toda Europa.

La Red Andaluza de Teatros Públicos es un programa realizado en colaboración entre la Consejería de Cultura y Deporte y aquellos municipios andaluces que anualmente se adhieren a este proyecto.

Está presente en las ocho provincias andaluzas y en Ceuta, y tiene como objetivo fundamental llevar espectáculos de teatro, circo, música y danza a los espacios escénicos de los municipios, facilitando el acceso de la población a las artes escénicas y contribuyendo al desarrollo del tejido empresarial andaluz del sector cultural.