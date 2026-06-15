Restricciones de aparcamiento en el Hospital de Jerez por la renovación de sus instalaciones de gases medicinales

Archivo - Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Cádiz, va a llevar a cabo en las próximas semanas la renovación de sus instalaciones de gases medicinales con motivo de la entrada en vigor del nuevo contrato de suministro.

Para ello, se ha previsto un cronograma de actuación que se desarrollará desde este lunes 15 de junio hasta principios del mes de julio, y conlleva restricciones temporales en zonas de aparcamiento del recinto, ha indicado la Junta en una nota.

La actuación requiere tanto de una planificación previa como de una serie de trabajos posteriores que permitan asegurar el suministro en todo momento y evitar cualquier incidencia en la atención a los pacientes del centro.

Así, entre el 15 y el 28 de junio, quedarán fuera de servicio los aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida situados junto al depósito de protóxido, donde se instalarán de forma provisional depósitos de oxígeno y nitrógeno, así como un compresor de aire medicinal que garantizarán el suministro durante la sustitución de los equipos definitivos. Estas plazas para personas con movilidad reducida serán reubicadas en otras zonas.

Posteriormente, entre el 29 de junio y el 5 de julio, se producirá una reducción parcial de la capacidad de estacionamiento en la zona de Consultas Externas para facilitar la ejecución de los trabajos. Esta medida ha sido coordinada con el servicio de Seguridad del centro con el objetivo de minimizar las molestias a usuarios y profesionales.

La jornada más relevante será la del sábado 4 de julio, cuando se desarrollará la operación de retirada de los depósitos actuales e instalación de los nuevos equipos. Para ello será necesaria la intervención de grúas de gran tonelaje, plataformas elevadoras y vehículos de transporte especializados, que trabajarán en el entorno de las instalaciones durante buena parte del día.

Los trabajos concluirán el domingo 5 de julio con la puesta en marcha de los nuevos depósitos, mientras que la retirada de los equipos provisionales se completará durante la semana siguiente.

Desde la Dirección del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, se ha trasladado a pacientes, familiares y visitantes un mensaje de tranquilidad, ya que la actuación ha sido diseñada para que la actividad asistencial se desarrolle "con total normalidad" y sin interrupciones en el suministro de gases medicinales.

Asimismo, ha agradecido de antemano "la comprensión y colaboración" de la ciudadanía y profesionales ante las molestias puntuales que puedan derivarse de las restricciones temporales de aparcamiento y de la presencia de maquinaria pesada en determinadas zonas del recinto hospitalario durante el desarrollo de las obras.