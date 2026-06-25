Rocío Blanco anima al sector comercial andaluz a "ocupar una posición de liderazgo" para afrontar "los grandes retos"

Rocío Blanco en el Encuentro de Centros Comerciales Abiertos de Andalucía celebrado en Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en funciones, Rocío Blanco, ha animado en Cádiz al sector comercial andaluz a "ocupar una posición de liderazgo" desde la que afrontar "los grandes retos y desafíos que tiene por delante una actividad que es clave para el crecimiento económico de la comunidad".

Según ha indicado la Junta, Blanco ha participado en la clausura del Encuentro de Centros Comerciales Abiertos de Andalucía organizado por las Cámaras de Comercio de Andalucía, donde ha recordado que el sector no debe limitarse a "resistir", sino que debe "aprovechar las oportunidades que ofrecen la digitalización o los cambios de hábitos de los consumidores".

Durante su intervención, la consejera ha puesto en valor la aportación del comercio de proximidad al futuro de los entornos urbanos, en especial en lo referente a la creación de empleo estable, la cohesión territorial o la generación de oportunidades en colectivos concretos como los jóvenes y las mujeres.

En ese sentido, ha destacado las "fortalezas" que identifican al sector, entre ellas la profesionalidad, el conocimiento del producto o el trato personalizado, elementos que a su juicio les diferencia de otros modelos.

Son las señas de identidad de los 37 centros comerciales abiertos registrados en Andalucía, que como ha destacado Blanco contribuyen al crecimiento de una actividad que aporta el 13% del PIB regional y sostiene casi 600.000 empleos.

La jornada celebrada en Cádiz, a la que han asistido representantes de una veintena de los centros comerciales abiertos de Andalucía, es la segunda actividad organizada en colaboración con la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en el marco del primer Plan Cameral de Andalucía 2026-28.

Aprobado el pasado mes de marzo por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el documento tiene como objetivo ordenar y definir las actuaciones impulsadas por la Junta de Andalucía y las Cámaras de Comercio de Andalucía para fortalecer la competitividad del sector y promover un marco estable para el fomento de la colaboración público-privada, según ha recordado la Junta, que ha señalado que la primera de las jornadas se celebró el pasado mes de abril en Andújar con el objetivo de dar visibilidad al formato del comercio ambulante.