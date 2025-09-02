RTVA y Asociación de Artes Escénicas de Jerez acuerdan difundir el Festival de Cine con Acento

Antonio Sanz en la firma del convenio de RTVA con la Asociación de Artes Escénicas de Jerez para difundir el Festival de Cine con Acento. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, el director general de Radio y Televisión de Andalucía, Juande Mellado, y la presidenta de la Asociación Cultural de Artes Escénicas y Audiovisuales de Jerez, Lidia María Jaime, han firmado un convenio entre la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y dicha Asociación para la difusión del Festival de Cine con Acento de Jerez, que celebra su tercera edición del 14 al 18 de octubre en Jerez de la Frontera.

Según ha explicado la Junta en una nota, gracias a este acuerdo los medios públicos andaluces van a llevar a cabo un seguimiento informativo del evento, tanto en los programas informativos como en divulgativos durante el desarrollo del certamen el próximo otoño.

Por su parte, Antonio Sanz ha agradecido a Lidia María Jaime "su gran labor en pro de las artes escénicas en Jerez". Algo que ha dicho que hace "como miembro del Gobierno andaluz, que siempre celebra los nuevos proyectos surgidos en Andalucía que apuesten por el talento, y como jerezano de a pie, congratulándome de que mi ciudad cuente con una organización dedicada a conservar y difundir dichas artes".

El consejero ha aprovechado el acto, en el que también han estado presente la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y la directora de contenido del Festival, María Espejo, para anunciar que se va a otorgar el Premio CSRTV al director y guionista jerezano Juan Miguel del Castillo, al que su largometraje 'Techo y comida' le otorgó el Premio Asecan ópera prima y la Biznaga de plata premio del público, en el Festival de Málaga. "Es, sin duda, uno de los talentos del cine andaluz y destaca por su compromiso con su tiempo, tratando temas sociales de actualidad", ha declarado el consejero.

Los medios de Canal Sur Radio y Televisión, entre los que se encuentra la plataforma CanalSur Más, darán cobertura y difundirán el acto de entrega, que se celebrará durante el festival.

María José García-Pelayo ha destacado que "es un orgullo poder apoyar esta edición de cine con acento y este otoño va a ser muy especial en materia cultural y lo vais a engrandecer", al mismo tiempo que ha agradecido al consejero y a Canal Sur el apoyo a Jerez "porque es un festival de cine andaluz que se celebra en la ciudad".

La alcaldesa ha concluido poniendo en valor la "necesaria colaboración público-privada para ponerse en manos de los que saben y así que las iniciativas sean efectivas y salgan adelante como ocurre con esta".

La Asociación de Artes Escénicas y Audiovisuales de Jerez presentó la primera edición del Festival de cine Con Acento de Jerez en 2023, que nació con el objetivo de fomentar el séptimo arte en su tierra. En los últimos años, Jerez se ha convertido en un epicentro de rodajes nacionales e internacionales. De ahí, según ha indicado, la importancia de este festival, una oportunidad para formarse y relacionarse con profesionales experimentados, donde se unen cultura, turismo y relaciones laborales.

Antonio Sanz ha invitado "a todos los amantes del cine a participar de este festival, al que le auguro un gran futuro en esta tierra y que podrá contar siempre con el apoyo de la Junta de Andalucía, pues siempre será apoyo de iniciativas que engrandecen y difunden lo mucho bueno que tiene esta tierra".

Igualmente, ha ensalzado en su intervención la apuesta de la Junta de Andalucía por el sector audiovisual y ha puesto como ejemplos de ello la Estrategia para la Creación Audiovisual y de Contenidos Audiovisuales, el Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales (LAND), Canal Sur Más, Canal Sur Lab o la ventanilla única del audiovisual y digital. "Toda una planificación que nos convierte en la locomotora de la digitalización y un apoyo clave para el sector audiovisual en España", ha asegurado.

Finalmente, Juande Mellado ha explicado que "este Convenio de Colaboración con el III Festival de Cine Con Acento de Jerez se integra en la línea de acción del Plan de Responsabilidad Social Corporativa de RTVA para el año 2025 denominada Compromiso con la Cultura". En este sentido, ha señalado que "Canal Sur dedica año tras año a impulsar su sector de referencia, el sector audiovisual andaluz".

En este sentido, ha añadido que estos esfuerzos se centran en la financiación de producción audiovisual, que en 2024 alcanzó los 5,9 millones de euros en la producción de 53 obras audiovisuales y en la firma de convenios de colaboración con casi la totalidad de los festivales de cine y documentales celebrados en nuestra comunidad.