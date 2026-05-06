El SAE participa con un stand en la Feria de Empleo, Formación y Orientación Educativa de Tarifa (Cádiz)

El subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, en, la Feria de Empleo, Formación y Orientación Educativa de Tarifa, junto al delegado territorial de Empleo en Cádiz, Daniel Sánchez Román, y por el alcalde de Tarifa, José Santos - JUNTA DE ANDALUCÍA

TARIFA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, ha visitado este miércoles, 6 de mayo, la Feria de Empleo, Formación y Orientación Educativa de Tarifa, donde el Serrvicio Andaluz de Empleo (SAE) participa con un estand, donde el personal técnico ha ofrecido asesoramiento especializado a empresas sobre el nuevo procedimiento de gestión de ofertas a través de la nueva web del organismo, explicando las ventajas del modelo digitalizado, la simplificación de trámites y la mejora en la adecuación entre perfiles profesionales y necesidades empresariales.

En la visita, Javier Ros ha estado acompañado por el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez Román, y por el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, ha indicado la Junta en una nota.

El encuentro, organizado por la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Tarifa ha contado con la colaboración de centros educativos del municipio, de la federación de AMPAS y de la Asociación de Empresarios de Tarifa.

La feria ha contado con unos 30 mostradores de diferentes empresas y entidades de la comarca con el objetivo de dar a conocer la actualidad laboral y las necesidades específicas de profesionales que necesita la sociedad actual.

En el estand del SAE, sus técnicos han podido resolver dudas y fomentar el uso de las herramientas digitales como canal ágil y eficaz de intermediación. De forma paralela, se ha atendido a personas desempleadas, jóvenes titulados, alumnado de Formación Profesional y trabajadores en búsqueda activa, informando sobre el modelo de intermediación, el uso de la web y de la App del SAE, así como sobre las ofertas más destacadas publicadas en la web de la entidad.

Además, el SAE ha puesto a disposición de las personas asistentes su proyecto de simulador de realidad virtual para el entrenamiento de competencias en la búsqueda de empleo, mediante el uso de gafas de realidad virtual de última generación. Esta iniciativa, basada en la gamificación aplicada a la orientación laboral, permite simular diferentes dinámicas y enfrentar a las personas participantes a situaciones reales que pueden encontrarse en un proceso de selección.

A través de esta experiencia inmersiva, se entrenan habilidades clave como la comunicación, el trabajo en equipo, la creatividad, el pensamiento crítico y la toma de decisiones, en un entorno práctico, ameno e innovador.

Los participantes han contado en todo momento con el acompañamiento de profesionales del SAE, que han proporcionado una orientación personalizada y adaptada al perfil de cada persona, con el objetivo de potenciar al máximo sus competencias personales y profesionales.

La Delegación Territorial de Empleo ha estado también presente con un estand del Centro Público de Formación Profesional para el Empleo Punta Europa de Algeciras, que ha ofrecido su oferta formativa.