Sanidad concede la distinción de 'zona cardioasegurada' a 42 instalaciones de Cádiz

Mercedes Colombo con los reconocidos con la distinción de 'zona cardioasegurada'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha concedido la distinción de 'Zona Cardioasegurada' a 42 instalaciones públicas y privadas de la provincia de Cádiz.

Según ha explicado la Junta en una nota, todas ellas han acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia de formación del personal, disponibilidad de desfibriladores externos automatizados y protocolos de actuación ante una parada cardiorrespiratoria.

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha hecho entrega de estas distinciones acompañada por la delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Eva Pajares, el delegado territorial de Desarrollo Educativo, FP y Universidad en Cádiz, José Ángel Aparicio, el director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Francisco Pozo, y el director provincial del 061 en Cádiz, Antonio Ramírez.

Con estos nuevos reconocimientos, la provincia alcanza un total de 268 instalaciones certificadas como zonas cardioaseguradas, dotadas de equipos de desfibrilación y de personal preparado para intervenir de forma inmediata hasta la llegada de los servicios de emergencias sanitarias.

INSTALACIONES RECONOCIDAS

Del total de nuevas distinciones, 35 corresponden a instalaciones situadas en el término municipal de Jerez de la Frontera, de las que 12 pertenecen al Ayuntamiento de Jerez y se encuentran en las barriadas rurales de Lomopardo, Puente de la Guareña, Las Tablas, La Corta, Mesas de Astas, Gibalbín, Torremelgarejo, Majarromaque, Rajamancera y La Ina, así como en la barriada de Mesas de Santa Rosa y en la zona rural de Cuartillos.

También han recibido este reconocimiento en Jerez de la Frontera el CEIP Alfonso X El Sabio, el IES Seritium, el IES Padre Luis Coloma, el Club Nazaret, el Club Más Padel, Hermanos Carrasco Romero S. A., el restaurante La Blanca Paloma, el Club de Pádel Nueva Jacaranda, el restaurante El Retiro, el gimnasio Fis And Fit, el Zoobotánico de Jerez, el Colegio Concertado San José-Fundación Xafer, el Colegio María Auxiliadora-Salesianas, el CEIP Elio Antonio de Nebrija, el CEIP La Marquesa, el IES Vega de Guadalete de La Barca de la Florida, el IES Andrés Benítez, Bar Maypa S.L., la Comunidad de Propietarios Urbanización Parque de la Canaleja 4, la Clínica Dental Santo Domingo S.L., Global Pádel, Padel Extreme y la Clínica Dental Doctor Eduardo Duarte.

En otros municipios de la provincia han sido distinguidas la gasolinera La Calle del Motor, la nave de Etel y la nave de Transpiedra, las tres situadas en Algeciras; el IES Mar del Sur de Taraguilla, en San Roque; el CEIP Don Luis Lamadrid, en Los Barrios; el módulo sanitario de la playa de Palmones; y el módulo sanitario de la playa de la Calzada, en Sanlúcar de Barrameda.

La Junta ha recordado que durante el pasado año se concedieron otras 27 distinciones, entre las que se encontraban la Biblioteca Municipal Central, la piscina municipal Manuel Mestre, los Claustros de Santo Domingo, el Mercado Central de Abastos y las pistas de la Dirección General de Tráfico vinculadas al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

También fueron distinguidos la casa consistorial, el polideportivo municipal, la caseta municipal y el vehículo de la Policía Local del Ayuntamiento de Villamartín; seis aeronaves del Ministerio de Defensa en Rota; dos instalaciones deportivas de la Armada en San Fernando; el IES Maestro Francisco Fatou de Ubrique; dos centros del profesorado del CEP de Algeciras; el parque comercial Bahía Mar de El Puerto de Santa María; los centros de trabajo Anitín Jerez Guadalcacín y Anitín Jerez; dos instalaciones de Harinera Vilafranquina en Cádiz; y la empresa Artilab 2024 S.L. de Ubrique.

Mercedes Colombo ha destacado que estos reconocimientos garantizan que las instalaciones disponen de "personal capacitado para actuar de forma inmediata ante una parada cardiorrespiratoria", reforzando así la atención inicial que posteriormente prestan los equipos de emergencias sanitarias. Una intervención rápida y adecuada permite reducir tanto la mortalidad como las posibles secuelas.

La Orden de 4 de junio de 2013, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 113, atribuye al Centro de Emergencias Sanitarias 061 la gestión y el registro de las organizaciones que disponen del certificado de 'Zona Cardioaseguradá.

Para obtener esta certificación, las instituciones deben contar con un número suficiente de desfibriladores externos automatizados, que han de encontrarse operativos y distribuidos de manera adecuada. Su ubicación debe permitir que, al menos, el 75% de las personas usuarias de las instalaciones pueda recibir una desfibrilación en un tiempo no superior a tres minutos.

Las entidades solicitantes también deben disponer de un plan de formación para su personal, impartido por instituciones vinculadas al Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar, así como de un programa de mantenimiento de los desfibriladores conforme a las especificaciones técnicas y a las recomendaciones de los fabricantes.

Otro requisito es contar con un protocolo interno que permita localizar, trasladar y utilizar el desfibrilador mientras se alerta a los servicios de emergencias sanitarias y se espera su llegada. El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ofrece asesoramiento a las entidades interesadas a través de sus direcciones provinciales.