Sanidad prevé más de 6.600 contratos para cubrir vacaciones este verano en Cádiz, un 13,8% más que el pasado año

Archivo - El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, supervisa las instalaciones en un centro de salud. - Marian León - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias prevé realizar más de 6.600 contratos para cubrir vacaciones este verano en la provincia de Cádiz, lo que supone un 13,8% más respecto al año anterior, según ha destacado el consejero en funciones, Antonio Sanz, en la presentación de la Campaña de Prevención de Ahogamientos.

En este sentido, ha señalado que para ello, el Plan Verano 2026 del Servicio Andaluz de Salud (SAS) destinará 26 millones de euros al refuerzo de personal para la actividad y cobertura en Atención Primaria y Hospitalaria durante el verano, lo que supone un incremento del 19,2%.

Según ha indicado la Junta en una nota, Sanz ha explicado que el objetivo de esta planificación es que el SAS disponga de "los profesionales necesarios para asegurar la cobertura asistencial y mantener una atención sanitaria de calidad durante todo el periodo". "Hablamos de más recursos, más inversión y mayor capacidad de respuesta que en años anteriores", ha asegurado.

Así, el Plan Verano 2026 contempla en Cádiz 6.623 contrataciones que supone un crecimiento del 13,8% respecto al 2025, que fueron 5.820. Para estas contrataciones hay previstos inicialmente 26 millones de euros, mientras que en 2025 fueron 21,8, lo que supone un 19,2% más.

La reorganización de la actividad de los centros de Atención Primaria durante el periodo estival tiene como objetivo central asegurar la atención sanitaria a la ciudadanía con el mayor nivel de calidad y eficiencia.

Para ello, han de ajustarse los recursos asistenciales a la demanda generada por los movimientos poblacionales que tienen lugar en Andalucía entre 29 de junio y el 4 de octubre y que tiene a Cádiz como una de las principales receptoras, así como también optimizar la organización asistencial para permitir el disfrute de permisos reglamentarios del personal y para permitir la realización de las obras y reformas necesarias de los centros de Atención Primaria que se hayan planificado previamente.

El consejero de Sanidad ha señalado que "Cádiz mantiene una elevada capacidad asistencial en plena temporada turística, en tanto que es una provincia receptora de mucho turismo, tanto andaluz como nacional y extranjero". "Hemos hecho un especial esfuerzo por mantener los recursos sanitarios del Campo de Gibraltar y la Bahía de Cádiz, donde se prevé mayor afluencia de visitantes", ha asegurado.

Por otro lado, la planificación hospitalaria para el periodo estival se basa en la adecuación de los recursos disponibles a la demanda asistencial prevista en cada centro sanitario, garantizando en todo momento la capacidad de respuesta del sistema. El Plan Verano 2026 mantiene una "elevada capacidad asistencial" en el conjunto de los hospitales gaditanos, con una previsión de disponibilidad del 84,3% de las camas existentes, y del 77,6% de los quirófanos durante los meses de julio a septiembre.

En concreto, durante el periodo estival permanecerán operativas 1.700 camas hospitalarias y de cuidados intensivos en Cádiz. En el ámbito quirúrgico, la previsión contempla la disponibilidad de 50 quirófanos, "lo que permitirá mantener la actividad programada y urgente durante todo el verano", ha subrayado el consejero en funciones, que ha indicado que de este modo se podrán realizar las 12.869 intervenciones quirúrgicas previstas, la tercera cifra más alta de Andalucía, más de 500.000 consultas externas y más de 490.000 pruebas diagnósticas entre julio y septiembre.

Antonio Sanz ha explicado que la planificación prevista incorpora, además, "mecanismos de seguimiento continuo de la actividad y la posibilidad de activar recursos adicionales cuando la evolución de la demanda asistencial así lo aconseje, garantizando una atención sanitaria accesible y de calidad para la ciudadanía durante todo el periodo estival".

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMAS

Aprovechando la menor presión asistencial que se registra durante los meses de verano, el Servicio Andaluz de Salud intensificará las actuaciones de mejora, conservación y reforma en los centros sanitarios de la provincia de Cádiz, ha apuntado la Junta, que ha añadido que estas intervenciones permiten avanzar en la modernización de las infraestructuras y mejorar la experiencia de pacientes y profesionales, sin interferir en la actividad habitual.

En concreto, las actuaciones previstas en Cádiz contarán con una inversión de más de un millón de euros, destacando, entre ellas, la reforma de la planta de Cuidados Paliativos del Hospital de Jerez, presupuestada en 274.893 euros; la sustitución de colectores y climatización en el Hospital Puerta del Mar, a la que se destina más de 300.000 euros en distintas actuaciones; la mejora del área de Radiología del Hospital Punta de Europa, con 180.000 euros; la ampliación de la Unidad de Ictus del Puerta del Mar (87.500 euros) y la reparación de la fachada del centro de salud Algeciras Centro (126.612 euros).

Finalmente, la Junta ha recordado que las previsiones del Plan Verano 2026 se han elaborado a partir de la actividad registrada en años anteriores y serán objeto de seguimiento permanente durante todo el periodo estival. El SAS monitorizará de forma continua la evolución de la demanda asistencial y adaptará los recursos disponibles siempre que sea necesario para garantizar la mejor atención posible tanto a la población residente como a las personas que visitan Cádiz y Andalucía durante los meses de verano.

El Plan Verano 2026 combina contratación, incorporación de nuevos profesionales, organización asistencial, actualización de protocolos, refuerzo de los dispositivos con mayor presión asistencial y mejora de infraestructuras para asegurar la respuesta sanitaria en todo el territorio andaluz, ha concluido.