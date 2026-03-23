Sanz anuncia que el centro de salud Esperanza de la Yedra de Jerez abrirá en mayo

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, junto con la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en las instalaciones de la Nueva Comunidad Terapéutica de Salud Mental tras su inauguración. - María José López - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este lunes, junto a la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, que el nuevo Centro de Salud Esperanza de la Yedra abrirá sus puertas a lo largo del mes de mayo.

En declaraciones a los periodistas, el consejero ha informado de que la obra ya ha finalizado y ha sido recepcionada, por lo que ahora, según ha detallado, están "ultimando todo lo referente a equipamiento para que pueda estar ya a disposición de la ciudadanía".

Antonio Sanz ha recordado que desde el Gobierno andaluz se ha trabajado en la construcción de un nuevo centro de salud, en el antiguo edificio de Díez-Mérito, y ha subrayado que va a suponer "una auténtica transformación de la asistencia a los jerezanos".

Una "gran noticia para los jerezanos, que contarán con un nuevo centro de salud que combinará la Atención Primaria con una amplia cartera de servicios quirúrgicos ambulatorios" y que sustituirá al actual centro de salud Madre de Dios, ha manifestado.

Esta nueva infraestructura contará con áreas de consultas de adultos y pediatría, espacios de atención urgente, radiología, salas de cirugía menor y una Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria que permitirá realizar intervenciones sin necesidad de ingreso hospitalario.

En este sentido, el consejero ha concluido que "Jerez contará ya este verano con una infraestructura más moderna, mejor equipada y con más servicios para que los profesionales puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones y los pacientes reciban una atención de más calidad".