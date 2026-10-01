Sanz anuncia que el 5 de octubre abrirá el Centro de Salud de la Dehesilla en Sanlúcar (Cádiz)

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en el pleno del Parlamento del 1 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este jueves en el Parlamento de Andalucía que el próximo 5 de octubre abrirá sus puertas el Centro de Salud de la Dehesilla en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), "que ya está equipado y está culminado".

El centro de salud de La Dehesilla cuenta con una superficie útil de 739 metros cuadrados y dispondrá de consultas de medicina general y pediatría, salas de extracciones, cirugía menor ambulatoria, educación sanitaria y un área de rehabilitación con espacios para electroterapia.

En respuesta a una pregunta oral del PP sobre infraestructuras sanitarias en Cádiz, formulada en el pleno del Palamento, Antonio Sanz ha defendido que el Gobierno andaluz viene impulsando una "transformación auténtica en los últimos años" en esta materia en la provincia.

En este sentido, ha afirmado que se han invertido "más de 170 millones de euros", una cuantía a la que hay que sumar 41 millones en este 2026, algo que ha supuesto "un esfuerzo muy importante, pero sobre todo un compromiso de cumplimiento con la provincia, algo a lo que no estábamos nada acostumbrados en la etapa socialista en la Junta de Andalucía".

Como ejemplo, el vicepresidente primero ha nombrado la publicación este mismo jueves de la licitación del contrato para la redacción de los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución del nuevo hospital de Cádiz, por un importe de casi 50 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución total de 17 meses.

En este sentido, ha defendido que el Gobierno andaluz "crea realidades", como el nuevo centro de salud del Mentidero en la capital gaditana, que sigue avanzando en su procedimiento de adjudicación y que supera los cinco millones de euros.

En cuanto al resto de la provincia, ha comentado que en Vejer se ha firmado el contrato para iniciar las obras del nuevo centro de salud Virgen de la Oliva, con casi 7,8 millones de euros; en Algeciras se han adjudicado las obras del nuevo centro de salud de Bajadilla, con 7,5 millones; en Barbate se trabaja en el expediente patrimonial para aceptar la parcela del futuro centro de salud; y en Rota se está realizando el estudio geotécnico previo a la licitación del nuevo centro.

Además, ha destacado que en la Sierra de Cádiz se han destinado cerca de 600.000 euros a mejorar el centro de salud de Olvera, los consultorios de Benamahoma y Benocaz o la mejora del transporte sanitario en esta comarca, entre otros.

El consejero de Sanidad ha recalcado en el pleno que "en la época del PSOE vivíamos de promesas, de maquetas falsas, de convenios de 20 años que nunca se cumplían" mientras que ahora "estamos ante realidades, con más inversión, nuevos proyectos y actuaciones que avanzan de manera indiscutible en distintos puntos de la provincia, gobierne quien gobierne en esos municipios".

El vicepresidente primero ha concluido defendiendo que el Gobierno de Juanma Moreno tiene "un altísimo compromiso con Cádiz", aseverando que "hemos cambiado la manera de hacer política y de cumplir con los habitantes".