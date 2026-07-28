Sanz anuncia que en septiembre se licitará la redacción del proyecto del nuevo hospital de Cádiz

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios tras realizar un visita institucional al Ayuntamiento de Cádiz. - Joaquín Corchero - Europa Press

CÁDIZ 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que en el mes de septiembre se va a licitar ya, definitivamente, la redacción del proyecto y la dirección facultativa que va a ejecutar las obras del nuevo hospital de Cádiz.

En rueda de prensa tras reunirse con el alcalde de Cádiz, Bruno García, el consejero ha asegurado que "esto es el avance definitivo para convertir en realidad el hospital". "Ya no hablamos de maqueta o de proyecto funcional, de qué queríamos tener, ahora vamos a tener el hospital no lo que querríamos tener".

Así, ha explicado que una vez que se licite el proyecto se pasa directamente a la ejecución y además, se otorga la dirección facultativa de quién va a desarrollar y ejecutar ese proyecto. "Por tanto, acortamos plazos", ha apuntado el consejero.

En este sentido, Sanz ha recordado que la entrada en la unidad aceleradora "ya decía en su día iba a ser fundamental porque se avanza en los procedimientos necesarios para que el hospital sea una realidad en el menor tiempo posible".

"Si alguien creía que no iba a haber noticias buenas sobre el hospital en meses o en años, como ocurría antes, muy pocos meses después de haber solucionado ya la consolidación de la cesión del terreno, que evidentemente era una cuestión que con patrimonio se tenía que desarrollar, se da un paso definitivo e histórico, que es licitar el proyecto y la dirección facultativa", ha incidido Sanz.

Asimismo, ha avanzado que "Cádiz va a sufrir la transformación sanitaria más importante de las últimas décadas y va a tener uno de los mejores hospitales de España", que se verá cuando se conozca las magnitudes y los costes del proyecto. "Es fundamental adaptarnos desde el punto de vista de la asistencia sanitaria al futuro.

"Problemas tan importantes como el envejecimiento de la población, como la cronicidad, las nuevas demandas asistenciales, las terapias avanzadas, la medicina personalizada, la digitalización y la inteligencia artificial vinculada a la salud obligan a tener las mejores infraestructuras, las mayores capacidades, por eso este hospital va a ser una gran avanzadilla de la transformación a futuro que va a tener el sistema sanitario, y va a ocurrir en Cádiz y lo será con el nuevo hospital", ha manifestado.

En este sentido, ha añadido que se trata de "un centro vanguardista en la modernidad, en su funcionalidad y preparado para afrontar los nuevos retos, las últimas innovaciones tecnológicas, las nuevas terapias o las terapias avanzadas y va a permitir también para avanzar en la investigación, donde se dará cobertura al Inibica".

CENTRO DE SALUD DEL MENTIDERO

Por otra parte, Antonio Sanz ha señalado que espera que esta semana se pueda hacer la adjudicación del centro del Mentidero, que luego lógicamente tiene un procedimiento final que se culminará en septiembre con la firma del contrato. "Si alguien creía que íbamos de palabra, en Cádiz este Gobierno va de hechos, no de palabra", ha afirmado.

"La sanidad gaditana está teniendo una importante transformación que vamos a seguir haciendo y desde el a 2019 hemos invertido 170 millones de euros en la provincia en mejoras de infraestructura, a los que se van a sumar 41 millones de euros de este año 2026", ha señalado el consejero.

Además, ha apuntado que "también se ha hecho un incremento importante de la plantilla y Cádiz hoy dispone de 18.494 profesionales sanitarios más, que es un 26,92% más que en el 2018". "Y hemos logrado desatascar proyectos que llevaban décadas enquistados y hemos pasado de las maquetas del PSOE a los hechos, a la palabra cumplida", ha afirmado.