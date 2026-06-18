Sanz destaca la apuesta realizada en el Plan Verano para Sanidad con un "importante incremento" en contrataciones

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, visita a las instalaciones del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz. - María José López - Europa Press

CÁDIZ 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha destacado la "apuesta muy potente" que se ha realizado para el Plan Verano 2026 en Sanidad para "incrementar las capacidades de cobertura, tanto de quirúrgicas como de atención primaria", destacando en ello el "importante incremento" en contrataciones.

En este sentido, en declaraciones a los periodistas, Sanz ha indicado que esas más de 41.000 contrataciones, un 14% más que el año pasado, "es un incremento muy potente para abordar el reto de equilibrar el derecho a las vacaciones, que lógicamente tienen los profesionales sanitarios, con ofrecer la mejor cobertura posible en una provincia como Cádiz y una comunidad autónoma eminentemente turística".

El consejero ha señalado que el objetivo es "todos los años seguir trabajando por avanzar y mejorar el plan de verano", y aunque ha añadido que "no es fácil", ha apuntado que "este año con los incrementos de contrataciones sobre todo se garantiza una cobertura que, desde el punto de vista de la atención hospitalaria o la garantía de operaciones quirúrgicas, pueden rozar el 85%".

En este sentido, ha indicado que "eso es un nivel muy óptimo teniendo en cuenta que se tiene que equilibrar lógicamente con el derecho a las vacaciones que tiene los profesionales sanitarios".

HOSPITAL DE CÁDIZ

El consejero ha asegurado que la apuesta de la Junta por las infraestructuras en la provincia de Cádiz "es clara y desde luego es uno de los ejes fundamentales de la mejora en la atención sanitaria por la que se trabaja desde el sistema público de salud".

Así, ha señalado que con respecto al unevo hospital para Cádiz se sigue avanzando, como en las mejoras de las infraestructuras, y ha puesto como ejemplo el centro de salud Esperanza de la Yedra en Jerez, que es un centro "muy importante" que ya está funcionando y que en los próximos días se inaugurará de manera oficial.