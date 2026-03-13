Sanz señala que al próximo Consejo de Gobierno irá el inicio del acuerdo para el nuevo Hospital de Cádiz ya firmado

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios. - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado que ya está firmado el inicio del acuerdo para el nuevo Hospital de Cádiz, que va a ir el próximo miércoles al Consejo de Gobierno, y el inicio del acuerdo de tramitación del propio convenio.

En este sentido, en declaraciones a los periodistas, Sanz ha señalado que lo que ya está tramitando la Junta es el convenio, no ningún protocolo, por lo que "no hay ningún tipo de impedimento para la firma de la cesión del suelo de la Zona Franca a la Junta para su futura construcción", ya que "en ningún caso es obligatoria la firma de un protocolo previo".

Así, ha asegurado que "hay acuerdo y se mantiene vigente el acuerdo entre las tres partes implicadas --Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Cádiz y Zona Franca-- para la firma de la cesión, que solo estaría pendiente de agendar la fecha y de culminar los trámites".

Según Sanz, "esto es una cuestión de una semana más o una semana menos que no puede impedir el cumplir estrictamente el procedimiento administrativo de plazos para poner en cuestión el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y de poder firmar esa cesión de suelo".

Así, ha asegurado que "de ninguna manera se ve afectada la firma del convenio para un nuevo hospital, que es una infraestructura que los gaditanos llevan décadas demandando y que va a dar respuesta a las necesidades asistenciales de la provincia de Cádiz de ahora y del futuro".

En este sentido, ha añadido que el nuevo hospital de Cádiz es "un compromiso que la Junta de Andalucía mantiene intacto para construirlo lo antes posible y por tanto la firma del convenio es inminente, sigue su trámite, ya está firmado el inicio del trámite del convenio y lo que queda pendiente exclusivamente es culminar su tramitación administrativa y, evidentemente, inmediatamente poder posibilitar la firma entre todas las administraciones".