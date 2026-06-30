El SAS firma un convenio con la Asociación Patricia Bazán Luna para el acompañamiento a menores hospitalizados en Jerez

Eva Pajares en la firma del convenio con la Asociación Patricia Bazán Luna. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Eva Pajares, ha asistido a la firma del convenio de colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a través del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, y la Asociación Patricia Bazán Luna para desarrollar un programa de voluntariado dirigido a menores hospitalizados en la planta de Pediatría del Hospital Universitario de Jerez.

Según ha indicado la Junta en una nota, la directora gerente del Área, Lourdes García, y la presidenta de la Asociación Patricia Bazán Luna, María Luna Vargas, han rubricado este acuerdo, cuyo objetivo es ofrecer acompañamiento a los menores durante su ingreso hospitalario mediante actividades lúdicas, de animación, lectura y juegos, contribuyendo a hacer más llevadera su estancia y proporcionando también un espacio de respiro a sus familias y cuidadores.

Para ello, la asociación pondrá a disposición del centro sanitario un equipo de personas voluntarias debidamente seleccionadas y formadas para desarrollar este programa, que incluye iniciativas como el acompañamiento en el aula pediátrica, actividades de animación, lectura con voluntarios de distintas edades, actuaciones musicales en fechas señaladas y otras propuestas adaptadas a las necesidades de los menores hospitalizados.

Por su parte, según ha explicado la Junta, el Área de Gestión Sanitaria facilitará la coordinación entre los profesionales y la entidad, favorecerá el desarrollo del programa y dará a conocer esta iniciativa entre los equipos implicados y la Comisión de Participación Ciudadana. La ejecución del convenio no supondrá obligaciones económicas para el Área, siendo la asociación la encargada de aportar los recursos necesarios para su desarrollo.

La Junta ha recordado que esta iniciativa se enmarca en la apuesta del Servicio Andaluz de Salud por la humanización de la atención sanitaria, fomentando la colaboración con entidades sociales para ofrecer una asistencia cada vez más cercana, centrada en las personas y en el bienestar de pacientes y familiares.

Por su parte, Eva Pajares ha agradecido el compromiso y la labor que desarrolla la Asociación Patricia Bazán Luna en favor de la infancia hospitalizada, mientras que Lourdes García ha destacado el valor del voluntariado y de la colaboración con el tejido asociativo para seguir avanzando en la humanización de la asistencia sanitaria.