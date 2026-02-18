El SAS reorganiza la atención en los consultorios de Vejer (Cádiz) por las incidencias meteorológicas

Archivo - Interior de un centro de salud. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, a través del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, ha señalado que se ha visto obligado a reorganizar la atención que se presta en los consultorios del municipio de Vejer de la Frontera debido a las incidencias provocadas por los continuos temporales.

En una nota, ha explicado que, tras las intensas lluvias y vientos en la provincia de Cádiz en el último mes, se ha producido el corte provisional de la carretera nacional N-340, en el tramo de conexión con la autovía A-381, lo que provoca importantes dificultades de comunicación entre los distintos núcleos rurales en los que se presta atención sanitaria en el municipio de Vejer.

Esta situación afecta especialmente al núcleo rural de Cantarranas, cuyo acceso se realiza actualmente a través de una vía alternativa en peores condiciones y con un volumen de tráfico superior al habitual, lo que ha duplicado el tiempo de desplazamiento y ha incrementado el riesgo de los trayectos.

En este sentido, ha indicado que hasta ahora, el Consultorio de Cantarranas venía ofreciendo atención sanitaria durante cuatro horas semanales, distribuidas en cuatro días, con un total de 20 consultas presenciales y ocho telefónicas a la semana. Con el fin de garantizar la continuidad asistencial y mantener el número de pacientes atendidos, se ha acordado una reorganización temporal de la actividad mientras se restablecen las comunicaciones habituales.

Así, y de forma provisional, la atención se concentrará en dos días a la semana, pero ampliando el horario en cada jornada. En concreto, el servicio se prestará los lunes de 8 a 11 horas y los viernes de 11,30 a 14 horas, incrementando tanto el número disponible de citas presenciales totales (se pasa de 20 a las 24 actuales) como de citas telefónicas (se pasa de las 8 anteriores a 10 actualmente), según ha explicado el SAS.

El resto de módulos del municipio, como son El Palmar y La Muela, tendrán también una readaptación horaria, de forma que los días en los que no se presta atención en Cantarranas incrementan su actividad.

La Junta ha incidido en que la medida se lleva a cabo desde el Distrito Sanitario contando con el acuerdo de los profesionales sanitarios de la Unidad de Gestión Clínica de Vejer implicados y se mantendrá hasta que la situación de las comunicaciones quede plenamente restablecida.

La delegada territorial de Sanidad en la provincia, Eva Pajares, ha señalado que esta reorganización permitirá optimizar los desplazamientos y preservar la seguridad, sin que se vea reducida la atención a los pacientes. Por ello, ha lamentado las críticas por parte del Ayuntamiento de Vejer, a cuyo alcalde, según ha afirmado, la propia delegada explicó que la medida cuenta con el respaldo de los profesionales del centro y será provisional. En ese sentido, ha instado al Consistorio a que arregle cuanto antes el acceso a la carretera, para poder volver a la situación original.