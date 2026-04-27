Un servicio de lanzadera une el Centro de Gestión del Medio Marino de Algeciras con el CREA de El Puerto (Cádiz)

El subdelegado de la Junta en Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido, en una visita a las instalaciones del Cegma en la dársena del Saladillo en Algeciras (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Centro de Gestión del Medio Marino (Cegma) de Algeciras, dependiente de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se ha unido por un servicio de lanzadera con el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Dunas de San Antón, en El Puerto de Santa María (Cádiz), que presta atención y traslado a las especies protegidas que son recogidas por los agentes de Medio Ambiente en el área del Estrecho de Gibraltar.

El subdelegado de la Junta en Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido, han visitado las instalaciones del Cegma en la dársena del Saladillo junto al concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Algeciras, Javier Vázquez, donde han podido comprobar el estado de estas dependencias.

En una nota, la Junta ha explicado que los trabajos de adecuación que se han llevado a cabo recientemente han servicio para cerrar un espacio ubicado entre el almacén y el depósito principal del sistema de aguas. Una sala que cuenta con dos baldas corridas a alturas diferentes en forma de L, situadas en un lateral del pasillo y que se utilizan para la colocación de cajas y transportines con los animales.

Del mismo modo, el espacio tiene un sistema de iluminación, conexión eléctrica para un calefactor de aire y un extractor de aire en una de las ventanas. Además, una canaleta recoge y distribuye el agua del techo del almacén.

Del mismo modo, una persona va a estar dedicada al traslado de los animales depositados en el Cegma, utilizando para ello el vehículo disponible en el centro.

El objetivo de esta actuación es contar con un espacio para prestar un servicio de recogida temporal de aves de la zona del Estrecho y Campo de Gibraltar, sobre todo aves planeadoras migradoras, para su posterior traslado a uno de los centros de recuperación o liberación directamente al medio, en este caso el CREA Dunas de San Antón.