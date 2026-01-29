El Servicio de Mediación Penal de la Junta evita 242 juicios en Cádiz al lograr el acuerdo de las partes

El director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Esteban Rondón, junto a la delegada territorial de Justicia en Cádiz, Ana Bertón. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Esteban Rondón, junto a la delegada territorial de Justicia, Ana Bertón, ha puesto en valor que, desde su creación en 2024, el Servicio de Mediación Penal (Sempa) ha evitado más de 3.200 juicios en Andalucía, 242 en Cádiz, y ha anunciado que la Junta última la puesta en marcha este año de otro servicio público de Mediación Civil y Mercantil (Semca).

En unas jornadas sobre mediación en el Colegio de Abogados de Cádiz enmarcadas en las actividades programadas por el Día Europeo de la Mediación, Rondón ha recordado que desde 2021 existen en las sedes judiciales de las ocho capitales y grandes ciudades como Marbella o Algeciras los Puntos de Información a la Mediación (PIMA) para dar a conocer en qué consiste esta fórmula y cómo realizar un proceso de este tipo.

Asimismo, ha señalado que en 2024 Andalucía fue la primera comunidad que incluyó la mediación en la Justicia Gratuita, de forma que desde el 1 de enero de ese año los ciudadanos que cumplen los requisitos para contar con un abogado de oficio pueden solicitarlo para que les asesore en procesos de mediación. La Junta compensa a los profesionales con hasta 400 euros si logran cerrar un acuerdo.

También en 2024 se creó el Sempa, un servicio público y gratuito para la mediación penal que comenzó a funcionar en mayo en cinco provincias y en septiembre en el resto, entre ellas Cádiz. La delegada de Justicia ha detallado que desde su creación los juzgados penales de Cádiz han derivado al Sempa 745 asuntos, la mayoría sobre delitos leves de amenazas, lesiones y hurtos.

Aunque no en todos los casos las partes aceptaron intentar la mediación, en este tiempo se han realizado 258 procesos y en 242 fue posible un acuerdo que evitó que el conflicto acabara en los tribunales. Bertón ha subrayado que el tiempo medio en el que se resolvieron estos asuntos fue de un mes, "cuando en los juzgados los procedimientos se hubieran alargado durante meses e incluso años".

Tanto Rondón como Bertón han defendido que la mediación ahorra tiempo y costes, por lo que la Junta sigue apostando por esta vía alternativa. En este sentido, el director de Justicia Juvenil y Cooperación ha anunciado que la Junta ultima la creación de otro servicio público para la Mediación Civil y Mercantil (Semca), que será gratuito para ambas partes si alguna de ellas cumple los requisitos para ser beneficiario de la Justicia Gratuita.

No obstante, ha explicado que la Ley de Eficiencia exige desde abril de 2025 intentar un consenso a través de algún MASC (medio alternativo de solución de conflictos) antes de interponer una demanda civil o mercantil, por lo que desde entonces la Consejería abona a los abogados de oficio que asesoren a los beneficiarios de la Justicia Gratuita en estos procedimientos con entre 25 y 75 euros en función del medio utilizado, aunque no logren un acuerdo.