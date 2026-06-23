Un simulacro en el aeropuerto de Jerez (Cádiz) evalúa los mecanismos de respuesta ante un accidente aéreo

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha participado en un simulacro en el aeropuerto de Jerez - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha participado en un simulacro en el aeropuerto de Jerez de la Frontera para evaluar la respuesta ante un accidente aéreo, contando para ello con 220 efectivos de 21 organismos distintos.

A través de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), y de forma conjunta con Aena, se han puesto a prueba los mecanismos de respuesta que se ejecutarían en caso de producirse un accidente aéreo en el aeródromo jerezano.

En este caso, ha indicado la Junta en una nota, se ha recreado un accidente aéreo provocado por el impacto entre un globo aerostático no autorizado y una aeronave comercial.

La gravedad del siniestro simulado, con 58 fallecidos, 54 de ellos en el avión y cuatro en el globo aerostático, ha hecho que el aeropuerto active su Plan de Emergencia, mientras que el Ayuntamiento de Jerez ha puesto en función su Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de ámbito local (Ptel). Posteriormente, se ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía (Pteand) en fase de emergencia situación operativa 1.

Esta última activación se produce cuando los daños superan la capacidad de respuesta local o afectan a varios municipios de la comarca.

El Plan andaluz establece la respuesta de ámbito regional y el despliegue en los ámbitos territoriales provinciales ante situaciones de grave riesgo o catástrofe. Para comprobar su eficacia es necesaria la realización de este tipo de simulacros.

Entre los objetivos del ejercicio celebrado hoy ha estado comprobar la operatividad de los planes de emergencia, el funcionamiento y efectividad del sistema de comunicaciones internas y externas a la población, así como la respuesta y coordinación de los operativos que tendrían que intervenir en caso de que se produjese un accidente real.

La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, se ha desplazado al aeropuerto para supervisar las labores de coordinación. Allí, ha señalado que realizar este tipo de ejercicios con periodicidad permite "estar permanentemente en alerta y preparados en caso de accidente real".

"Venimos de la planificación exitosa del Plan Romero y del Gran Premio de Jerez, pero no nos detenemos", ha proseguido Colombo, quien ha añadido que en emergencias "el camino más seguro siempre es la planificación y la prevención de riesgos".

El simulacro ha servido también para ensayar la asistencia a las víctimas y familiares, el correcto funcionamiento del Puesto de Mando Avanzado (PMA) y la comprobación de los procedimientos de activación y movilización de los operativos y organismos implicados.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha realizado el testeo de la eficacia de los estudios de riesgo previamente realizados y comprobación del buen funcionamiento del visor cartográfico del estudio de accesibilidad a la zona del entorno del aeropuerto.

EMA 112, junto con los Agentes de Medio Ambiente y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), ha actualizado como novedad en este simulacro el estudio de accesibilidad, y pondrá a disposición de los operativos su descarga y consulta en móviles y vía web con los accesos, lugares de instalación de los puestos de mando y zona base.

SIMULACRO DEL ACCIDENTE AÉREO

El ejercicio ha comenzado sobre las 9,35 horas con una llamada desde la torre de control a EMA 112 por el impacto de un globo aerostático no autorizado que ha perdido el control y ha chocado contra una aeronave comercial en la pista número dos.

Tras el impacto, se han recreado las consecuencias de la rotura del fuselaje, el desprendimiento de una de las alas del aparato y el incendio del avión.

Los efectivos de emergencia han trabajado en un escenario con 71 pasajeros a bordo y cinco profesionales de tripulación, más cuatro integrantes del globo. El accidente simulado ha causado 58 víctimas mortales y seis heridos con pronóstico muy grave, seis graves y ocho leves, y dos pasajeros desaparecidos.

El Grupo de Emergencias de Andalucía ha desplegado en el terreno un Puesto de Mando Avanzado (PMA), desde donde se han realizado las labores de coordinación del dispositivo y donde los operativos intervinientes han ido intercambiando toda la información relativa al desarrollo de la emergencia.

Además, los sanitarios han realizado una labor de triaje sobre el terreno con los heridos que ha causado el siniestro, y los han evacuado a los centros hospitalarios de la zona con la puesta en práctica de una noria de ambulancias tras finalizar la extinción del incendio y la excarcelación de las víctimas.

Otro de los aspectos que se ha trabajado en el simulacro ha sido la atención a las personas que han resultado ilesas en el accidente, así como a los familiares de heridos y fallecidos con sus respectivas salas para su atención.

Con este fin se ha constituido una sala de crisis y un centro de atención a víctimas y familiares, y una sala donde un grupo de psicólogos especializados, pertenecientes al Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped), ha atendido a familiares y amigos de las víctimas.

Además, en la emergencia también ha participado la figura del PECO, la persona de contacto para atención a familiares y víctimas.

En el simulacro ha participado 220 efectivos, entre las que se encuentran profesionales de distintos áreas de trabajo de AENA, de la Agencia de Emergencias de Andalucía (Emergencias 112, Plan Infoca, Protección Civil y GREA), Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad, personal del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Cruz Roja, el Grupo de Intervención Psicológica de Emergencias y Desastres (Colegio Oficial de Psicología), Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Subdelegación del Gobierno en Cádiz (Protección Civil), personal del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Policía Local, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil), responsables de la Diputación de Cádiz, Agentes de Medio Ambiente y Bomberos del Consorcio provincial, junto con una decena de integrantes de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil del municipio.

Además, el ejercicio ha contado con la colaboración de personas voluntarias que han hecho de figurantes para dar más realismo al ejercicio.