Un total de 180 profesionales sanitarios abordan en La Línea (Cádiz) la humanización de la asistencia sanitaria

Profesionales sanitarios en La Línea en la jornada sobre la humanización de la asistencia sanitaria. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Un total de 180 profesionales sanitarios se reúnen este miércoles en el Hospital Universitario de La Línea de la Concepción (Cádiz), del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en el marco de las IV Jornadas Provinciales de Humanización en la Asistencia Sanitaria.

Según ha explicado la Junta en una nota, este foro, al igual que ya pasó con las anteriores ediciones, pretende ser un punto de encuentro para que los profesionales de los diferentes centros sanitarios gaditanos muestren y debatan sobre las diferentes experiencias y proyectos que están desarrollando en este ámbito.

Así, en esta ocasión la jornada se presenta bajo el nombre de 'Humanización: encontrando el rumbo' y está organizada por la Comisión de Humanización del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este con la colaboración del Colegio de Enfermería de Cádiz.

La jornada cuenta con cuatro mesas temáticas que ofrecen una visión de la humanización de la atención sanitaria desde diferentes puntos de visita. La primera de ellas pone la mirada en el paciente, tratando el abordaje grupal de la ansiedad con el programa grupal Grafa, la humanización en alimentación para pacientes con disfagia y la terapia sustitutiva renal domiciliaria en Nefrología.

Por su parte, la segunda de las mesas permite conocer diferentes historias o experiencias puestas en marcha como la voz de un paciente en primera persona o las que ofrecen profesionales de áreas de salud mental de Puerto Real, Campo de Gibraltar y Jerez, según ha explicado la Junta, que ha señalado que la siguiente mesa se centra en los valores que mueven hacia el cambio, abordando los cuidados paliativos, el trabajo social como garante de la dignidad, la espiritualidad en la práctica enfermera y el acompañamiento en el final de la vida.

Por último, según ha explicado, en la última mesa se habla del entorno como aliado en la atención a los pacientes, incluyendo cuestiones como la integración de personas con discapacidad auditiva en actividades comunitarias, el diseño de salas de espera pediátricas que humanizan, la realización de paseos saludables y el rediseño del circuito de Radiología en La Línea.