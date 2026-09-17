El Trambahía en Cádiz mejora la programación de horarios y los trasbordos en Río Arillo con los trenes de Cercanías

Un tren del Trambahia en la estación de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Trambahía, que gestiona la Consejería de Fomento y Movilidad a través de la Agencia de Obra Pública, ha anunciado que pondrá en marcha el próximo 21 de septiembre una nueva programación de servicios que permitirá ajustar la oferta a las necesidades actuales de movilidad de los viajeros y mejorar las conexiones con los servicios de Cercanías en Río Arillo.

Según ha explicado en una nota, la reorganización de los horarios optimiza la distribución de las circulaciones a lo largo del día y refuerza la coordinación entre los servicios ferroviarios que confluyen en la Bahía de Cádiz.

En este sentido, ha apuntado que la nueva programación mejora los horarios de llegada a Cádiz durante el periodo de mayor demanda, entre las 6,30 y las 8,30 horas de los días laborables, y amplía las posibilidades de conexión con la capital mediante una mejor coordinación entre el Trambahía y la línea C1 de Cercanías.

Para ello, se incorporan dos nuevas circulaciones a la programación, una por sentido, dentro de esta franja horaria, lo que permitirá mejorar las correspondencias y facilitar los desplazamientos hacia Cádiz, manteniendo asimismo una adecuada coordinación en sentido Jerez.

La Junta ha explicado que la revisión de los horarios parte del análisis de la demanda y de los actuales patrones de movilidad en la Bahía de Cádiz, con especial atención a las conexiones entre Cádiz, San Fernando y Chiclana. Este análisis refleja una mayor intensidad de los desplazamientos en días laborables, por lo que la nueva programación refuerza la oferta durante estas jornadas y ajusta su distribución en días festivos.

De este modo, según la Junta, se mejora el aprovechamiento de los servicios disponibles y se ofrece a los viajeros una oferta más equilibrada y acorde con sus necesidades. Por otra parte, Río Arillo se consolidará como un intercambiador ferroviario que facilita la conexión entre Trambahía y la red de Cercanías y amplía las opciones de desplazamiento de los usuarios.

La mejora de las correspondencias permite avanzar hacia una concepción más integrada del transporte público, en la que los diferentes servicios ferroviarios funcionan de manera complementaria, ha concluido la Junta, que ha añadido que la actualización de los horarios forma parte del proceso continuo de evaluación de la oferta del Trambahía, que permite ajustar progresivamente el servicio a la evolución de la movilidad en la Bahía de Cádiz y mantener los niveles de calidad y puntualidad.