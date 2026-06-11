El Trambahía refuerza su servicio durante la Feria de Chiclana (Cádiz) y amplía su horario de madrugada

El Trambahía en la parada de Nuestra Señora de los Remedios en Chiclana de la Frontera (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El tranvía de la Bahía de Cádiz, Trambahía, que gestiona la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a través de la Agencia de Obra Pública, tendrá un dispositivo especial durante la Feria y Fiestas de San Antonio en Chiclana de la Frontera, que se celebra entre el 10 y el 14 de junio, reforzando el servicio y ampliando su horario durante las madrugadas.

La Junta ha informado que este tranvía, que discurre entre la ciudad de Cádiz, San Fernando y Chiclana, complementará su oferta habitual de trenes con más trayectos y con esa ampliación hasta la madrugada de la cobertura del servicio para facilitar los desplazamientos desde el viernes 12 de junio y hasta el domingo 14 de junio.

En concreto, el viernes y el sábado se amplía la cobertura nocturna del Trambahía, modificando la salida a las 23,27 horas de la noche desde Pelagatos (Chiclana de la Frontera) hasta La Ardila (San Fernando), y salida a las 0,15 horas de la madrugada desde La Ardila hasta Pelagatos.

Además, se ha incorporado un tren especial directo el sábado 13 y domingo 14 que efectuará su recorrido entre la parada de Nuestra Señora de los Remedios, la más próxima al recinto ferial chiclanero, y la Ardila en San Fernando, con paso por las diferentes paradas intermedias de la ciudad isleña.

Este tren inicia su recorrido a las 6.00 horas de la mañana en Nuestra Señora de Los Remedios para llegar a La Ardila a las 6.32 horas, y sale de La Ardila a las 6.48 horas para finalizar en Pelagatos a las 7.30 horas, de modo que se da una alternativa de transporte a las personas que abandonan del recinto ferial.

El servicio especial del domingo 14 de junio también saldrá a las 6.00 horas desde la parada de Nuestra Señora de los Remedios y hasta La Ardila, con paradas intermedias en el trazado de San Fernando, además del servicio habitual de las 6.30 horas, que también inicia su recorrido en la Parada de Nuestra Señora de los Remedios, pero con destino a Río Arillo, haciendo paradas intermedias en todo el recorrido entre Chiclana y San Fernando.

La parada de Nuestra Señora de los Remedios es la más próxima al recinto ferial de Chiclana de la Frontera, encontrándose a poco más de un kilómetro, por lo que el recorrido a pie se calcula en unos 12 minutos. También, a una distancia muy similar, se encuentra la parada Marquesado del Trambahía.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a la que está adscrito el Trambahía, pretende con este servicio especial animar a los ciudadanos de San Fernando y Chiclana a que acudan al recinto ferial en tranvía, ya que el desplazamiento es "más cómodo y seguro".

El llamamiento se hace especialmente a los más jóvenes, que no disponen de vehículo privado, así como a personas mayores y discapacitados, ya que el Trambahía es un medio de transporte totalmente accesible.