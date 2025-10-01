Ubrique (Cádiz) mira a Córdoba para conocer el modelo de referencia nacional de la Escuela de Joyería

El delegado de Empleo, Daniel Sánchez, en la Escuela de Joyería del SAE en Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez, y el alcalde de Ubrique, José Mario Casillas, acompañados por la concejala de Empleo, Marian Moreno, han realizado una visita institucional a la Escuela de Joyería del SAE en Córdoba y Centro de Referencia Nacional (CRN) en su sector, con el objetivo de conocer de primera mano el "modelo de éxito" que representa esta escuela como motor de formación, innovación y visibilidad del sector joyero a nivel nacional.

Según ha indicado la Junta en una nota, durante la visita, la delegación gaditana ha estado acompañada por la delegada de Empleo en Córdoba, María Dolores Gálvez, y por el director de la Escuela de Joyería, Mariano Romero, que han guiado el recorrido por las instalaciones y explicado el funcionamiento del centro, así como su papel como referente formativo y sectorial.

Asimismo, han mantenido encuentros con representantes del sector joyero cordobés, la Asociación de Joyeros San Eloy y el Parque Joyero de Córdoba, entidades clave en el desarrollo y consolidación de la industria joyera en los últimos años.

Según ha indicado la Junta, la Escuela de Joyería de Córdoba, además de su labor como centro formativo de excelencia, destaca por su papel como voz del sector a nivel nacional a través de su actividad como CRN. Desde esta posición estratégica, impulsa la creación de cualificaciones profesionales a través del Instituto Nacional de las Cualificaciones, promueve la innovación y adapta la oferta formativa a las necesidades reales del tejido empresarial joyero, en estrecha colaboración con las empresas del sector.

Este modelo de sinergia entre formación, empresa e instituciones ha sido clave para posicionar a Córdoba como líder indiscutible de la joyería en España, concentrando el 60% de la producción nacional, según ha señalado la Junta.

La visita se enmarca dentro del interés del Ayuntamiento de Ubrique y de la Delegación de Empleo de Cádiz por trasladar este modelo de éxito al sector marroquinero de la provincia gaditana, especialmente en Ubrique, donde la industria de la piel constituye uno de los motores económicos fundamentales y un emblema de identidad local.

La Junta ha señalado que Ubrique, reconocida internacionalmente por la calidad de sus productos en piel y por su tradición artesanal, cuenta con un tejido productivo altamente especializado que exporta a las principales marcas de lujo a nivel global. Sin embargo, desde el Ayuntamiento y la Junta se considera "esencial seguir avanzando" hacia una mayor profesionalización, visibilidad y modernización del sector, especialmente a través de la formación cualificada y adaptada a las demandas reales de las empresas, así como del fortalecimiento de la imagen de marca territorial.

Desde la Consejería de Empleo ambos delegados han subrayado la importancia de "crear sinergias entre sectores que comparten una fuerte tradición artesanal y un elevado grado de especialización, y dotar de herramientas a nuestros territorios para que sigan siendo referentes en la economía andaluza y nacional".

"La Escuela de Joyería de Córdoba es un ejemplo de cómo una ciudad puede liderar un sector económico clave gracias a una estrategia conjunta entre formación, innovación y empresa y desde Ubrique queremos recoger esa experiencia y ver cómo aplicarla para fortalecer y proyectar el sector de la piel en nuestra provincia", ha señalado el alcalde.