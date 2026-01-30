La Unidad de Reproducción de La Línea (Cádiz) atendió en 2025 un 12,54% más de pacientes que en 2024

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y la delegada territorial de la Consejería de Sanidad en Cádiz, Eva Pajares, en una visita a la Unidad de Reproducción Humana del Hospital Universitario de La Línea - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Reproducción Humana del Hospital Universitario de La Línea de la Concepción (Cádiz), en el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este, ha atendido a lo largo del pasado 2025 un total de 323 nuevas pacientes, una cifra que supone un incremento del 12,54% respecto al año 2024.

La Unidad, enmarcada en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del centro, cumplió el pasado año precisamente 20 años de existencia, dando asistencia a parejas de todo el Campo de Gibraltar, evitando además que los ciudadanos de esta comarca tuvieran que desplazarse a Cádiz para someterse a estudiosa de esterilidad y tratamientos de fertilidad, como ha indicado la Junta en una nota.

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y la delegada territorial de la Consejería de Sanidad en Cádiz, Eva Pajares, han visitado la Unidad junto al gerente del Área Sanitaria, Sergio Calderón. Allí, han puesto en valor el trabajo desarrollado por los profesionales del servicio, donde durante el pasado año se atendieron 940 consultas por esterilidad y se llevaron a cabo 1.546 revisiones de pacientes.

En lo que respecta a las inseminaciones realizadas durante el pasado año, éstas ascendieron a 117, consiguiéndose un total de 13 gestaciones.

Tanto el subdelegado como la delegada territorial han puesto de manifiesto que, aunque ubicada en el Hospital Universitario de La Línea, este servicio asiste a toda la población del Campo de Gibraltar, siendo derivadas las pacientes desde los Servicios de Ginecología y Obstetricia. Además, existe una comunicación "fluida" con la Unidad del Hospital Puerta del Mar de Cádiz para las derivaciones de aquellas técnicas más avanzadas y para las que el centro gaditano es referente provincial.

Esta Unidad de Reproducción Humana se encuentra ubicada en la primera planta del Área de consultas Externas del centro y consta de un despacho destinado a la recepción y atención de los usuarios, así como de una sala de exploraciones que incluye vestuario y aseo. En dicha sala se encuentra un sillón adaptado para exploraciones, un ecógrafo y el instrumental necesario para la realización de las pruebas pertinentes.

Cabe señalar que en los últimos años se han incorporado procedimientos quirúrgicos endoscópicos y pruebas ecográficas con contraste para evaluar la permeabilidad tubárica.

Como datos relevantes, la Junta ha señalado que sólo durante los 12 meses del pasado año se realizaron 1.249 ecografías, 203 histerosonosalpingografías, 141 citologías y 343 extracciones.

Un facultativo especialista en Ginecología, una enfermera y una auxiliar administrativo de apoyo conforman el personal dedicado a este Servicio.