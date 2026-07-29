Usuarios del centro de salud Algeciras Centro superan los 20,6 millones de pasos

Usuarios del programa de prescripción de actividad física en Algeciras. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

Personas usuarias del centro de salud Algeciras Centro, en el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, han superado los 20,6 millones de pasos acumulados desde que en septiembre de 2024 comenzaron a participar en un programa de prescripción de actividad física.

En una nota, la Junta ha recordado que la iniciativa, llevada a cabo por un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios, tiene como objetivo la promoción de hábitos de vida saludables desde Atención Primaria. Así, se impulsa a través de la recomendación y derivación realizada por profesionales de Medicina y Enfermería de Familia, fomentando la práctica regular de ejercicio físico como herramienta fundamental para mejorar la salud y prevenir enfermedades.

Cada viernes, los participantes realizan una caminata saludable en grupo, con salida desde el propio centro de salud. Durante el recorrido se desarrollan ejercicios de fortalecimiento muscular y movilidad articular mediante el uso de bandas elásticas. La actividad finaliza en el Parque María Cristina con una sesión de relajación y meditación orientada al bienestar físico y emocional.

El programa está coordinado por un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de Medicina de Familia, Psicología Clínica y Enfermería Comunitaria, que complementan las actividades físicas con pequeños talleres educativos sobre alimentación saludable, ejercicio físico, bienestar emocional, vacunación, prevención de enfermedades, programas comunitarios y activos para la salud disponibles en el entorno.

Además de las caminatas semanales, a lo largo del año se organizan otras actividades destinadas a reforzar los estilos de vida saludables, como sesiones de aquagym en la piscina municipal, paseos de reconocimiento de activos en salud, celebraciones de días mundiales relacionados con la salud, actividades culturales y otras propuestas de carácter comunitario.

Al cierre de la temporada, los resultados acumulados desde el inicio del programa reflejan una "extraordinaria participación", ya que los 1.9057 participantes registrados desde que se inició el programa han logrado dar 20.645.882 pasos, recorriendo un total de 10.148,9 kilómetros.

En este sentido, la Junta ha indicado que la media de participación desde la puesta en marcha del programa se sitúa en 35,58 personas por sesión, alcanzando durante el último año una media de 41,92 participantes, lo que "evidencia el creciente interés y consolidación de esta iniciativa".

Más allá de los datos cuantitativos, los profesionales han destacado que el programa contribuye de manera significativa a la promoción de hábitos saludables, el envejecimiento activo, la prevención y abordaje de la soledad no deseada, así como a la mejora de la salud mental y el bienestar emocional de las personas participantes.