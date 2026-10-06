Vejer y Barbate se incorporan al sistema de transporte del Consorcio Metropolitano de Cádiz

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet (c), durante la presentación de las novedades de los servicios de transporte público de Cádiz tras la incorporación de Barbate y Vejer de la Frontera al Consorcio. A 6 de octubre de 2026 en Cádiz. - Gogo Lobato - Europa Press

CÁDIZ 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de Vejer de la Frontera y Barbate se han incorporado desde este martes 6 de octubre al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Cádiz, de manera que integrarán sus servicios de transporte a un único sistema tarifario compuesto por 14 municipios de la provincia, cubriendo a una población cercana a 900.000 habitantes, es decir, el 68,9% del total de Cádiz.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha asistido a este primer día de la integración a la salida de autobuses desde Cádiz hacia estos destinos, ya integrados al Consorcio desde la estación de Cádiz, acompañado por los alcaldes de Vejer de la Frontera, Antonio González, y de Barbate, Miguel Molina, la delegada territorial de Fomento en Cádiz, Carmen Sánchez, y el gerente Transportes Generales Comes, Jaime Montero.

En una nota, la Junta ha detallado que la entrada de estos dos municipios permitirá que 35.766 los habitantes puedan usar la tarjeta del Consorcio para sus desplazamientos en autobús, con unas tarifas más asequibles. De esta manera, el ahorro medio para los usuarios con tarjeta será de 2,04 euros por viaje, mientras que es de 1,06 euros en caso de adquirir el billete sencillo.

Además, el trayecto entre Cádiz y Vejer o Cádiz y Barbate se ha abaratado de forma que el trayecto, con el uso de la tarjeta del Consorcio que dispone de descuentos adicionales, va a suponer un coste para el usuario de 3,42 y 4,04 euros respectivamente.

Igualmente, los viajeros podrán hacer uso de la tarjeta para realizar transbordo en otros medios de transporte metropolitanos.

Esta integración ha supuesto que el Consorcio incorpore 12 líneas de transporte y 113 servicios semanales, con rutas con origen o destino a Vejer, Barbate, Zahara de los Atunes y Atlanterra, de forma que puedan desplazarse en un sistema compuesto por 14 municipios: Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Puerto Real, Rota, San Fernando, Medina Sidonia, Arcos de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Conil de la Frontera.

En los últimos meses, se ha completado todo el proceso para integrar los servicios, como la instalación de puntos de venta y recarga o la incorporación en los canales de información del Consorcio horarios, recorridos de las líneas, ubicación de paradas e incidencias.

A partir de la integración de Vejer de la Frontera y Barbate, el sistema tarifario del Consorcio también amplía su ámbito con tres nuevas zonas, de manera que el precio del billete se calcule por saltos. En total, hay 22 zonas tarifarias.