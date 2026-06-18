Vejer (Cádiz) acoge un nuevo programa de Empleo y Formación para mejorar la inserción laboral de desempleados

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de La Janda, Javier Rodríguez, y el alcalde de Vejer, Antonio González. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez Román, junto al presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de La Janda, Javier Rodríguez Cabezas, y el alcalde de Vejer de la Frontera, Antonio González Mellado, ha dado la bienvenida a las 15 personas que participan en el nuevo programa de Empleo y Formación 'Janda Vejer Activa'.

La iniciativa, promovida por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de La Janda y subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo con 346.344,77 euros, se desarrollará entre el 17 de junio y el 16 de junio de 2027, y está dirigido prioritariamente a personas desempleadas de larga duración con edades comprendidas entre los 30 y los 45 años, ha detallado la Junta en una nota.

Durante doce meses, los participantes combinarán formación teórica y experiencia profesional a través de un contrato de formación en alternancia, con el objetivo de mejorar sus competencias y favorecer su incorporación al mercado laboral.

La acción formativa contempla un total de 780 horas de formación, el itinerario incluye el certificado profesional de nivel 1 'Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos', de 360 horas de duración, así como el certificado profesional de nivel 1 'Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales', de 270 horas. La programación se completa con el programa formativo, 'Actividades básicas de atención al cliente', de 150 horas.

Durante el acto de bienvenida, Daniel Sánchez ha destacado que a través de este programa, la Junta de Andalucía "reitera su compromiso con la mejora de la empleabilidad y el desarrollo profesional de los andaluces".

Además, ha felicitado a los participantes por "la oportunidad" que se les presenta, ya que el hecho de que este programa conduzca a la obtención de certificados profesionales les proporciona una preparación y unos conocimientos que, unidos a la experiencia laboral que adquirirán durante este año, supondrán "una mejora significativa de sus oportunidades de acceso al mercado de trabajo".

Román ha agradecido la implicación de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de La Janda y del Ayuntamiento de Vejer en el desarrollo de este proyecto, señalando que esta colaboración es "fundamental para adaptar las iniciativas a las necesidades específicas de cada localidad y garantizar un mayor alcance de los programas".