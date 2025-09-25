Villamandos destaca la existencia de un sistema universitario "mucho más competitivo" tras tres años de reformas

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, interviene en el acto de apertura de curso de la Universidad de Cádiz. - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado la existencia en Andalucía de un sistema universitario "mucho más competitivo" tras tres años de reformas profundas "en los que se ha caminado siempre de la mano de las universidades".

Según ha indicado en nota la Junta, en la apertura del curso académico en la Universidad de Cádiz (UCA), Gómez Villamandos ha asegurado que su departamento afronta el último año de legislatura "en las mejores condiciones", tras llevar a cabo "la mayor reforma del sistema universitario andaluz en los últimos 30 años", que culminará con la aprobación de la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), pendiente del informe del Consejo Consultivo para remitirla al Parlamento.

La norma "incluye por primera vez aspectos relacionados con la vivienda y las residencias", ha subrayado. Además, ha aludido a la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (ACTIVA), actualmente en el Consejo Consultivo.

Igualmente, ha destacado también el esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía con las universidades públicas, que este año cuentan con una financiación récord de 1.757,9 millones de euros a través del modelo de financiación, lo que supone un incremento cercano al 30% desde el año 2018. "Nunca ha existido una apuesta tan fuerte por estas instituciones académicas como con Juanma Moreno al frente del Gobierno de la Junta", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que "todos los años las transferencias han sido muy superiores a las subidas salariales, lo que ha permitido afrontar los grandes retos que abordan nuestras universidades".

Dentro de la apuesta de la Junta por una oferta académica "adaptada a la necesidades", Gómez Vilamandos ha hecho hincapié en el grado de Medicina, del que se ofertan en torno a 1.500 plazas de nuevo ingreso, "con más de 300 plazas adicionales en las universidades públicas andaluzas, lo que hará que sea el año en el que más estudiantes ingresen en el sistema público en los grados de esta especialidad, que los andaluces pueden estudiar en cualquier provincia de nuestra comunidad".

En este sentido, ha recordado que, además, Andalucía es la comunidad autónoma donde más oferta pública hay para estudiar Medicina y donde el precio de los créditos en esta carrera es el más barato de España.

Igualmente, ha resaltado que Andalucía es la comunidad autónoma que más plazas públicas de nuevo ingreso de grado, máster y doctorado ofrece para el presente curso al estudiantado universitario en el conjunto del país, con un total de 78.773, casi el 18% de la oferta pública disponible a nivel nacional.

La subida de plazas que "contrasta con el comportamiento demostrado por el resto de España, que se encuentra inmerso en un claro escenario de descenso de la oferta, con la eliminación de 533 plazas en las universidades públicas", ha afirmado el consejero, que ha agregado que mientras que en España las plazas públicas de nuevo ingreso suponen un 51,4% del total, en Andalucía son el 90,9%.

Gómez Villamandos se ha referido también al refuerzo de la I+D+I que se está llevando a cabo desde su departamento, que entre este mes de septiembre y el próximo enero movilizará más de 90 millones de euros para favorecer la investigación en Andalucía. Asimismo, se ha referido a los 59 millones destinados a acelerar la innovación empresarial y tecnológica en sectores estratégicos, que se engloban dentro de la iniciativa 'InnovAndalucía".

54 millones en medidas sociales de apoyo al estudiantado

Gómez Villamandos ha puesto el acento en los al menos 54 millones de euros que la Consejería de Universidad destinará este curso a medidas sociales de apoyo al estudiantado, "con el consiguiente ahorro que ello supondrá para las familias".

Así, se ha referido a la reserva del 1% adicional de plazas de ingreso para alumnos en situación de vulnerabilidad, una medida de la que se han beneficiado 342 jóvenes durante los cursos 2023-2024 y 2024-2025, a los que hay que sumar los 241 que lo harán el próximo año académico, hasta un total de 583.

También ha puesto en valor que el decreto que regula los precios públicos universitarios en Andalucía es "el más social" de toda España al incluir medidas como la congelación un año más de los precios de las matrículas o la ampliación de la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula a aquellos universitarios que no cumplan los requisitos a causa de un accidente o enfermedad graves, toda vez que ha apuntado a otras medidas sociales como el incremento del complemento autonómico a las becas Erasmus+, con una subida total en esta legislatura que asciende a un 10%, o a las ayudas para la consecución del B1 en algún idioma.

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Gómez Villamandos ha apuntado que en el presupuesto de las universidades para 2025 hay una partida de nivelación de la cual se va a beneficiar la Universidad de Cádiz (UCA), que "estaba en una situación de crecimiento que no se correspondía con sus necesidades".

Así, ha puesto en valor el aumento en un 25,5% respecto a 2018 de la financiación que la Consejería de Universidad aporta a la UCA, con 30,7 millones más. "Se trata de un incremento presupuestario que viene a reforzar, entre otras, las políticas de consolidación y promoción del personal docente e investigador (PDI) y del personal técnico de gestión y de administración y servicios (PTGAS)", ha destacado.

El consejero ha precisado que en el caso de la UCA la convocatoria de 2024 de complementos autonómicos ha beneficiado a 1.110 PDI y ha destacado que es "la primera vez en la historia" en la que se desarrolla la carrera horizontal de este personal, unas 10.800 personas, aproximadamente, en las universidades públicas andaluzas.

Igualmente, ha señalado que la institución gaditana, que cerró el ejercicio anterior con 30,8 millones de remanentes no afectados, ha contado también el pasado año con más de 14 millones en concepto de incentivos de la Secretaría General de Investigación e Innovación (5,2 millones), los planes propios de investigación (3,4), de las plazas de docentes vinculadas al Servicio Andaluz de Salud (776.987 euros) y del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructura (cinco millones), que ha destinado a la construcción del Aulario de Jerez.

Finalmente, ha mostrado su apoyo a la implantación en el curso 2028/2029 del grado de Farmacia en el edificio Valcárcel, enseñanza que junto al grado de Comunicación Audiovisual y Digital, que se impartirá en el campus de Jerez de la Frontera ese mismo año, ya se encuentran aprobadas por la Junta en la nueva programación académica de las universidades públicas que contempla casi 200 títulos hasta el curso 2028/2029

Refiriéndose al curso 2025/2026, ha subrayado que las instituciones académicas públicas de educación superior estrenan el mayor número de titulaciones "tras tener que ceñirse años tras año a una oferta que no han podido actualizar en casi tres lustros". Así, ocho lo hacen en la Universidad de Cádiz, concretamente un grado y siete másteres. De estas, la UCA coordina el grado conjunto en Economía Azul Sostenible, y los másteres en Humanización y Ética de la Salud y en Petroquímica y Tecnologías del Hidrógeno, así como el máster en Protección y Seguridad Marítima y otro conjunto en Gestión Portuaria y Logística, que también comienza en Algeciras y se imparte en años alternos entre Algeciras y Puerto Real.