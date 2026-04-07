Alumnos de la Escuela de Joyería del SAE en Córdoba realizan prácticas en 18 empresas del sector

Una alumna de la Escuela de Joyería del SAE en Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de una treintena de alumnos de la Escuela de Joyería del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entidad adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, están realizando sus prácticas profesionales no laborales desde el pasado 17 de marzo en 18 empresas del sector, la mayoría ubicadas en el Parque Joyero de Córdoba.

A este respecto, la responsable territorial y directora provincial del SAE, María Dolores Gálvez, ha explicado que estas prácticas son "esenciales para completar su formación, permitiéndoles aplicar y ampliar los conocimientos adquiridos, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales. Son el paso previo de su incorporación al mundo laboral".

"Es una oportunidad --ha proseguido-- para que demuestren su valía. Además, es un beneficio para las empresas, que pueden conocer las destrezas de los alumnos y adaptar las cualidades de estos profesionales a sus particularidades", lo que ha llevado a Gálvez a agradecer la colaboración de las empresas, "porque siguen apostando por la formación de esta escuela, que es Centro de Referencia Nacional (CRN), ofreciendo oportunidades a su alumnado".

La duración de las prácticas es de 120 horas y se realizan en coordinación entre tutores de la empresa y de la Escuela de Joyería de Córdoba. Durante las prácticas, los participantes reciben la cobertura de la Seguridad Social, y de un seguro de accidentes y responsabilidad civil que es sufragado por el SAE.

Las especialidades en las que se han formado los alumnos que se encuentran en este periodo práctico son: 'Técnicas de acabados mecánicos y químicos' (13 alumnos), 'Sistemas CAD/CAM para el modelado 3D y prototipado aplicados a joyería' (diez alumnos), y 'Proyectos de diseño de joyería' (once alumnos).

Las 18 empresas que están acogiendo a los 34 alumnos son: AG79 Desing SL, Alba Díaz SC, Alias Concept SL, Facet Jewellery Solutions SL, Joyeros Martin& Ruiz SA, Manuel Ruso Jimenez SL, Mondicor, Trinitrán, Silver Sensation Fabricantes, Orfebreria Capilla, Macoval SLU, Diaz y Villa ESPJ, Alejandro Carrero Jewelry, Coriarte, Carmen Rincón Merino, Sinergy Point, Aljaro Fábrica de Joyeria SL, y Jareño y Molina.