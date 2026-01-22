Andalucía desactiva el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil abierto por el accidente de Adamuz (Córdoba)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno comparece ante los medios de comunicación. A 22 de enero de 2026 en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España). Juanma Moreno comparece tras el rescate de los dos últimos cuerpos del accidente ferroviario de - Francisco J. Olmo - Europa Press

La Junta de Andalucía ha desactivado este jueves, 22 de enero, por la tarde el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil que había puesto en marcha por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) registrado el pasado domingo, 18 de enero, una vez que han finalizado las labores de emergencia tras localizarse a las dos últimas víctimas desaparecidas, que han elevado a 45 el número de personas fallecidas en este siniestro.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha informado de la desactivación de este plan de emergencias en una comparecencia ante los medios de comunicación en Adamuz (Córdoba), en la que ha informado de que la administración autonómica daba por "culminado" el dispositivo activado en el lugar del accidente.

En concreto, ha sido el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha desactivado dicho Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil "una vez que han finalizado las labores de emergencia tras localizarse a las dos últimas víctimas desaparecidas", según ha informado desde su cuenta en la red social 'X'.

Juanma Moreno ha detallado que, una vez que han aparecido los cuerpos de las dos últimas personas fallecidas que quedaban por localizar, "se empieza a desmontar" el dispositivo que la Junta ha montado "sobre el terreno" en Adamuz, aunque "sigue otro dispositivo en marcha, de atención y seguimiento" a las personas hospitalizadas como consecuencia del accidente, y a sus familiares.

El presidente andaluz ha dedicado los primeros minutos de su comparecencia a dar las gracias tanto al pueblo de Adamuz como a los distintos efectivos que han intervenido en los trabajos que han sido necesarios para responder a la tragedia ferroviaria, y ha dedicado una mención específica a "todos esos héroes anónimos y heroínas" que se han hecho presentes en estos días, y a quienes ha dado "las gracias en nombre de todos los andaluces por su trabajo, compromiso, empatía, compasión, esfuerzo y cariño".

