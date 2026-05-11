La Asociación de Empresarios de Fuente Palmera (Córdoba) acoge una jornada sobre ayudas para autónomos y pymes

Archivo - La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Córdoba, María Dolores Gálvez. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

FUENTE PALMERA (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Dolores Gálvez, acompañada por los jefes de servicio de Fomento del Empleo, Francisca Jiménez, y de Economía Social y Autónomos, Rafael Delgado, han participado este lunes en Fuente Palmera (Córdoba) en una jornada técnica organizada por la Asociación de Empresarios de La Colonia con el objetivo de informar a empresas y personas autónomas sobre dos convocatorias de ayudas actualmente en marcha dirigidas al tejido productivo.

Durante la sesión se ha agradecido la labor de la asociación organizadora, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para acercar la información y facilitar el acceso a los incentivos disponibles. La jornada ha servido para dar a conocer, por un lado, una línea de ayudas destinada a autónomos y pymes que se hayan visto afectados por los temporales registrados entre enero y febrero de 2026, orientada, tanto al mantenimiento de la actividad, como del empleo.

Esta convocatoria contempla ayudas de 2.000 euros para personas autónomas y, en el caso de empresas o autónomos con personal, 3.500 euros por trabajador a jornada completa, hasta un máximo de 35.000 euros. Esta línea se estructura en tres modalidades, una para zonas especialmente afectadas, otra para el sector agrario y una tercera dirigida a otros autónomos y pymes que ya hayan sido beneficiarios de ayudas estatales. El plazo de solicitud permanece abierto hasta el próximo 30 de junio, ampliándose hasta el 5 de octubre en el caso de la tercera línea.

Por otro lado, también se ha presentado la convocatoria de ayudas para el fomento de la contratación indefinida, que se articula en dos líneas, una destinada a la primera contratación indefinida por parte de personas autónomas, con ayudas de hasta 18.000 euros por contrato a jornada completa, y otra dirigida a nuevas contrataciones indefinidas en autónomos con plantilla y pymes, con ayudas de hasta 15.000 euros por contrato.

Ambas convocatorias se tramitan en régimen de concurrencia no competitiva, lo que implica que las ayudas se conceden por orden de solicitud hasta agotar el presupuesto disponible, lo que refuerza la importancia de la agilidad en la presentación de solicitudes.

En este sentido, el plazo general finaliza el 30 de junio. Desde la organización se ha subrayado la relevancia de difundir estas ayudas para que lleguen al mayor número posible de empresas y autónomos, especialmente en el ámbito provincial, donde el acceso temprano puede resultar determinante para su concesión.