Baja a tres el número de hospitalizados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Vista exterior del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de heridos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y que aún permanecen hospitalizados ha bajado de cuatro a tres, al haberse producido el alta de la única persona que seguía ingresada en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 122 altas hospitalarias y un fallecimiento, que elevó el número de muertos por el accidente a 46.

Eso hace que en planta de hospitalización haya un total de dos heridos adultos, uno de ellos en el Reina Sofía de Córdoba y uno en el Hospital Quirón de Huelva, mientras que la única persona que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) está ingresada en el Hospital Regional de Málaga.