El C3A acogerá en junio 'Morfia', performance audiovisual sobre las diferentes formas de representar un cuerpo

Cartel de la performance 'Morfia'. - C3A

CÓRDOBA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba y dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, acogerá el próximo día 19 de junio la performance audiovisual 'Morfia', en la que se plantean las diferentes formas de representar un cuerpo.

Según informa el C3A en su web, consultada por Europa Press, la performance dará comienzo a partir de las 20,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, creación de Macarena Bielski y Manuel Pita-Romero, quienes contruyen un espacio sonoro y visual en directo donde el 'nuevo cuerpo' se materializa.

La representación matérica de un cuerpo está desafiada por la pieza, poniendo en valor, y a la vez en duda, la realidad sobre la que se construyen las percepciones corpóreas: 'Morfia' es una exposición sensorial donde se construyen en un contenedor de luz y sombra, y el ruido, su nueva piel, expresa la fragilidad y la fuerza de una imagen imposible de sostener en su pureza. Es "un eco entre lo tangible y lo virtual. Donde la forma humana se pierde y se reinventa".

Macarena Bielski es bailarina, música y creadora multidisciplinar. Su práctica híbrida entrelaza danza, performance y música en vivo, expandiendo la coreografía hacia territorios sensoriales donde el cuerpo se convierte en un espacio de resonancia emocional y política.

Graduada en 2022 en Danza Contemporánea por Parts (Bruselas, Bélgica), escuela fundada por Anne Teresa De Keersmaeker, desarrolla una práctica que combina movimiento y composición sonora. Ha presentado trabajos como 'Spooky' (con María Jurado) en el Antic Teatre, La Mutant, Réplika Teatro, Festival TNT y MIT Ribadavia, y la performance audiovisual 'Morfia' (con Manu Pita-Romero) en el Festival IN-SONORA13 y Réplika Teatro.

Como diseñadora de sonido, colabora en proyectos de María Jurado, Héctor Fuertes y Zoe Lakhnati, y actualmente desarrolla A Sacred Reverie in a Dead Nostalgia, una investigación escénica sobre la nostalgia generacional a través del movimiento, el sonido y la memoria.

Por su parte, Manu Pita-Romero es director, artista visual y diseñador de iluminación con base en Madrid. Su trabajo explora la creación visual, lumínica y espacial en contextos escénicos, musicales y audiovisuales.

Ha desarrollado la creación visual de 'Spooky' (María Jurado, 2024) y co-dirigido la performance audiovisual 'Morfia' junto a Macarena Bielski (Festival IN-SONORA13). Es coordinador técnico y diseñador visual en Bambi (Candela May) y en varios proyectos de la compañía Paroxa, además de autor del cartel del 38º Certamen Coreográfico de Madrid.

En el ámbito musical, ha realizado la dirección visual y de iluminación para artistas como Cruz Cafuné, Nina Emocional, Kora y Hadren, presentando su trabajo en espacios como La Casa Encendida, Palau Sant Jordi, Festival Sónar o La Riviera.

CENTRO DE REFERENCIA PARA LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Cabe recordar que el C3A se inauguró en diciembre de 2016 con intención de convertirse en un centro de referencia para la creación y producción artística. Adscrito al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y sede en Córdoba del CAAC desde ese momento, ha llevado a cabo en estos años una completa programación conformada por exposiciones, actividades, cursos, talleres, performances, conciertos y residencias artísticas de producción, que han posibilitado que se vaya forjando como lugar de encuentro y desarrollo de las distintas disciplinas artísticas.

A diferencia de otros museos o centros de arte contemporáneo, el C3A se dedica fundamentalmente en la producción, creación y experimentación, siendo una de sus características diferenciadoras el poner el acento no solo en las obras acabadas, sino también en el proceso creativo, para posteriormente acercar su resultado al público. Por ello tienen gran relevancia en su programación las residencias artísticas y las artes en vivo.