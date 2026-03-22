El C3A prepara en Córdoba la gran exposición 'Ciudad de quién' con motivo de su décimo aniversario

Archivo - El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A). - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba y dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, prepara, con motivo del décimo aniversario de su apertura, la gran exposición 'Ciudad de quién', una muestra que se inaugurará el 12 de junio y que podrá visitarse hasta el mes de enero del próximo año 2027.

Según informa el C3A en su web, consultada por Europa Press, dicha muestra, que estará conformada por una amplia selección de obras procedentes de la colección CAAC/C3A, girará en torno a la idea de "lo urbano como una suma de capas, tanto físicas como espectrales y que conforman una visión poliédrica, a veces romantizada y otras tantas conflictiva, de lo que es habitar una ciudad".

Así pues, la exposición buscará a través del diálogo entre obras --históricas, de otras colecciones y de nueva creación por encargo--, pensar el propio papel del C3A en Córdoba. Con todo ello el centro busca "abrirse de manera autocrítica y compartida a la ciudadanía de Córdoba y Andalucía".

Además, la muestra estará "en constante activación", pues está previsto que a lo largo del año se propongan "acciones, intervenciones y programas públicos que dialogarán con las piezas", lo que permitirá que el centro se mantenga "en permanente movimiento, renovando su energía y su relación con la comunidad".

Cabe recordar que el C3A se inauguró en diciembre de 2016 con intención de convertirse en un centro de referencia para la creación y producción artística. Adscrito al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y sede en Córdoba del CAAC desde ese momento, ha llevado a cabo en estos años una completa programación conformada por exposiciones, actividades, cursos, talleres, performances, conciertos y residencias artísticas de producción, que han posibilitado que se vaya forjando como lugar de encuentro y desarrollo de las distintas disciplinas artísticas.

A diferencia de otros museos o centros de arte contemporáneo, el C3A se dedica fundamentalmente en la producción, creación y experimentación, siendo una de sus características diferenciadoras el poner el acento no solo en las obras acabadas, sino también en el proceso creativo, para posteriormente acercar su resultado al público. Por ello tienen gran relevancia en su programación las residencias artísticas y las artes en vivo.

Para las primeras, el centro cordobés cuenta con más de 1.000 m2 de talleres para la creación visual y laboratorios para el audiovisual. Esto permite desarrollar proyectos en el ámbito de la pintura, la escultura en metal y madera o el trabajo con cerámica, así como otros que requieren tecnología digital, como la fotografía y el vídeo. Además, cuenta con equipamiento 'medialab' como impresora y escáner en tres dimensiones. Desde su creación, y con vocación de convertirse en el centro de referencia en este ámbito dentro de Andalucía, las residencias artísticas de producción son uno de sus ejes fundamentales de actuación del C3A.

A ello se suma la Caja Negra, un lugar para la confluencia con otras disciplinas como la performance y la música experimental, con una programación propia anual. Además, se inició en 2018 una línea de conciertos en el exterior con vocación de continuidad.

También tiene especial relevancia la formación artística, para lo que se desarrollan talleres y cursos para todos los públicos o para públicos específicos, además de un amplio programa educativo. Las propuestas educativas de talleres y cursos a distintos niveles de públicos han tenido un incremento significativo a lo largo de la vida del C3A.

Finalmente, el C3A cuenta con un programa anual de exposiciones temporales en el que se incluyen propuestas nacionales e internacionales que acerquen a la ciudad de Córdoba las últimas tendencias del arte contemporáneo, además de centrar otra línea de su programación en artistas andaluces y en la muestra de los trabajos resultantes de los programas de producción.