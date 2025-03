El Centro de Salud de Palma del Río (Córdoba) atiende a diario a 673 pacientes, entre Primaria, Pediatría y Urgencias

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

El Centro de Salud de Palma del Río atiende a diario a 673 pacientes, entre consultas de Atención Primaria, Pediatría y Urgencias, según ha destacado este miércoles la delegada de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, quien ha realizado un balance de gestión en el propio centro, junto a la directora gerente del Distrito de Atención Primaria Córdoba y Guadalquivir, Ana Leal.

Botella ha destacado el trabajo llevado a cabo en el centro de salud palmeño por parte de los médicos de Familia, los profesionales de Enfermería, los pediatras, odontólogos, y el resto de los profesionales, como auxiliares, administrativos, celadores, personal de atención al público y trabajadores sociales, así como veterinarios y farmacéuticos.

Botella ha señalado que el equipo de médicos de Familia, pediatras y Urgencias de Atención Primaria atienden a las mencionadas 673 personas al día, lo que supone un 3,4% de la población de referencia del centro.

Sólo en Atención Primaria, la cifra entre consultas ordinarias y consultas no demorables asciende a 493, unas 35 consultas por médico, una cifra que supone un 2,5% de la población del municipio, por lo que, en el periodo de un mes, el centro de salud atiende a la mitad de los vecinos. En cuanto a Pediatría, la cifra es de 98, y 82 en el caso de las Urgencias, cuyo servicio está disponible desde las 15,00 horas hasta las 8,00 horas.

En Palma del Rí, hay 13 cupos de médicos de Familia y diariamente once de ellos atienden a sus pacientes, "ya que uno de estos profesionales está saliente de guardia, y el otro atiende la consulta de pacientes no demorables, aquellos que no han podido obtener cita y consideran que tienen que ser atendidos". La delegada ha explicado que los médicos distribuyen su agenda atendiendo a pacientes programados por ellos mismos, ya que tratan a personas con problemas crónicos de salud como diabetes, patologías cardiovaculares, dolor crónico o pluripatologías.

Igualmente, Botella se ha referido a las consultas telefónicas a demanda del paciente, las consultas administrativas para atender casos relacionados con altas o bajas médicas, recetas o visitas programadas a domicilio. En el caso de Enfermería, hay 13 profesionales con su correspondiente cupo, que realizan su labor en las consultas de acogida para atender cuestiones protocolizadas.

Estas profesionales atienden igualmente consultas telefónicas, administrativas, clínicas presenciales, realizan curas, administran inyectables, realizan seguimiento de programas, visitas domiciliarais programadas o asistencia domiciliaria a demanda, así como los programas de hábitos de vida saludable, como el Relas. También realizan actividad de extracción de sangre, con una media de 109 al día.

Botella ha asegurado que "la Junta garantiza la atención médica a los vecinos de Palma del Río y trabaja para solucionar los posibles problemas que se plantean", pero ha desmentido rotundamente declaraciones que ha calificado de "falsas", como que "hay dejadez absoluta, abandono, falta de médicos o demora asistencial de un mes, cuando dicha demora ronda los siete días, dependiendo además de cada cupo".

En cuanto a la falta de profesionales, Botella ha vuelto a matizar que "se trata de un problema general que atañe a todo el país y que existen también en Andalucía dificultades para poder contratar a médicos para cubrir incidencias como bajas, reducción de jornadas o vacaciones".

En el caso de Palma del Río, los 13 cupos de médicos de Familia están cubiertos, aunque dos tienen reducción de jornada. La delegada ha precisado que la Junta "trabaja para solucionar los dos médicos que faltan de dispositivo de apoyo". María Jesús Botella ha recordado, también, la necesidad de "cuidar entre todos del sistema sanitario público y hacer un buen uso" y, en este sentido, se ha referido a los casos de las citas que quedan desiertas, al no acudir el paciente, ante lo que ha solicitado "anular dichas citas". En el caso de las consultas presenciales el porcentaje alcanza el 12% y en las telefónicas el 4%.

La delegada de Salud y Consumo ha recalcado la importancia de no confundir la accesibilidad con la inmediatez, "ya que el sistema sanitario andaluz trabaja para dar a cada paciente en su momento la atención de calidad que necesitas para cubrir sus necesidades".

Botella se ha referido, por último, a las manifestaciones vertidas por los miembros de las plataformas sanitarias, que, en su opinión, son "injustas para los profesionales sanitarios, además de falsas, ya que no se puede hablar de desmantelamiento, recortes o privatización". En cuanto a los sindicatos, ha dicho respetar "su lucha por las reivindicaciones profesionales como el desarrollo de la carrera profesional de Enfermería, prometida por el Gobierno del PSOE en la Junta hace unos 20 años y que el actual Gobierno andaluz está intentando hacer realidad cuanto antes".