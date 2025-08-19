Córdoba alcanza nuevo récord de exportaciones en el primer semestre de 2025 con 1.814 millones, un 9,1% más

Archivo - El aceite de oliva ha sido el segundo producto más exportado desde Córdoba en el primer semestre de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

El cobre y sus manufacturas, junto con el aceite de oliva, lideran unas ventas que crecen y que llegan a 149 mercados internacionales

CÓRDOBA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones cordobesas han alcanzado en el primer semestre de 2025 un nuevo récord histórico al sumar 1.814 millones de euros, con un crecimiento del 9,1% respecto al mismo periodo del año anterior, situándose Córdoba como la quinta provincia exportadora de Andalucía, con el 8,5% del total, y logrando la tercera mejor balanza comercial, con un superávit de 506 millones de euros, y la segunda mejor tasa de cobertura de la comunidad, con un 139%.

A este respecto, el delegado territorial de Economía de la Junta de Andalucía en Córdoba, Agustín López, ha resaltado que "Córdoba continúa consolidando una sólida trayectoria de exportaciones gracias a una cartera diversificada y productos con alta demanda internacional. El récord histórico de ventas en el primer semestre confirma el dinamismo de la economía provincial y su capacidad competitiva, especialmente en sectores como el cobre y sus manufacturas o el aceite de oliva".

Además, según ha subrayado, "en 2024 fuimos la segunda provincia exportadora de aceite de oliva, no sólo de Andalucía, sino de todo el territorio nacional, un capítulo que alcanzó los 896 millones de euros, con cifras de récord histórico".

SECTORES Y PRODUCTOS DESTACADOS

En este periodo, nueve de los diez primeros capítulos exportadores de la provincia han crecido, siete de ellos con cifras de récord. Lidera las ventas el capítulo de cobre y sus manufacturas, con 580 millones de euros (32% del total provincial), seguido por el aceite de oliva, que alcanza los 452 millones de euros (24,9%) dentro del capítulo de grasas y aceites, con un alza del 4,7% y récord de volumen exportado, un 91% más en toneladas.

En tercera posición se encuentran las máquinas y aparatos mecánicos, con 95 millones (5,3% del total) y un crecimiento del 8,3%; seguidas de las preparaciones de hortalizas y frutas, con 74 millones (4,1%) y un ligero avance del 0,7%, y las hortalizas frescas, que alcanzan 58 millones (3,2%), con un crecimiento del 17,1% y su mejor registro histórico.

Destacan también las piedras y metales preciosos, con unas ventas internacionales de 52 millones y un crecimiento del 18,4%, las frutas frescas, con 50 millones y un aumento del 40%, la mayor subida del de los diez primeros capítulos; seguidas de los plásticos y sus manufacturas, con 46 millones y un incremento del 7,7%, y las manufacturas de hierro y acero, con 31 millones y un crecimiento del 17,9%.

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

Los productos cordobeses llegaron en este semestre a 149 destinos internacionales, con crecimiento en siete de los diez principales mercados. Lidera Italia, con 452 millones (24,9% del total provincial) y un fuerte aumento, del 26,1%; seguida de Portugal con 275 millones y una reducción del 2,7%), y Francia, con 210 millones y un incremento del 11,9%.

Marruecos ocupa la cuarta posición, con 173 millones y un aumento de las exportaciones cordobesas a este país del 1,8%; seguido de Estados Unidos, con 150 millones y una reducción del 14,4%; Alemania, con 69 millones y una subida del 2,5%; Polonia, con 52 millones y una subida del 31%; Canadá, con 35 millones y un aumento del 70%, México, con 35 millones y una reducción del 1,8%, y Países Bajos, con 29,8 millones y un incremento del 14,8%.

APOYO DE ANDALUCÍA TRADE

Agustín López ha animado a las empresas cordobesas a emplear los servicios de apoyo a la internacionalización de Andalucía Trade, "como hicieron en 2024 un total de 388 compañías de la provincia, un 12% más que en 2023, y que representan el 64% de las exportadoras regulares de Córdoba".

Andalucía Trade respalda la internacionalización del tejido productivo de Córdoba con su programación sectorial y multisectorial, que generó más de un millar de participaciones empresariales, con especial interés en mercados como Reino Unido, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Japón.