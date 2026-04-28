Empleo impulsa la seguridad laboral frente al amianto con una jornada técnica centrada en normativa y gestión

Gálvez (centro, al fondo), durante la jornada técnica sobre seguridad laboral en trabajos con amianto. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con la celebración este martes 28 de abril del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba, adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha celebrado una jornada técnica bajo el título 'Seguridad laboral en trabajos con amianto: normativa, planificación y gestión', un espacio de encuentro para abordar uno de los riesgos laborales más persistentes y relevantes en la actualidad.

Según ha informado la Junta en una nota, el contexto actual en España está marcado por un impulso creciente en la retirada del amianto y el refuerzo de la protección de las personas trabajadoras, en gran medida como consecuencia de la aplicación de la Ley 7/2022 y la transposición de la Directiva (UE) 2023/2668. En consecuencia, este nuevo escenario normativo exige una mayor coordinación, planificación y especialización en las actuaciones relacionadas con este material.

Durante la jornada se han analizado las principales fuentes de exposición al amianto, los riesgos para la salud, así como su localización y diagnóstico en distintos entornos, y también se han dado a conocer iniciativas destacadas como el plan provincial impulsado por la Diputación de Córdoba, orientado al censo de instalaciones con amianto y a la ejecución de proyectos de retirada en los municipios.

La delegada de Empleo de la Junta en Córdoba, María Dolores Gálvez, ha destacado que "nos encontramos en un momento clave para avanzar de forma decidida en la eliminación del amianto, con más herramientas normativas y técnicas que nunca, pero también con la responsabilidad de aplicarlas con rigor y eficacia".

En este sentido, ha subrayado que "la seguridad y la salud en el trabajo deben situarse en el centro de cualquier actuación, y jornadas como esta permiten trasladar conocimiento útil a quienes tienen que tomar decisiones en empresas y administraciones".

La jornada ha contado con la participación de entidades de referencia como Fremap, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Grupo Barea, que han aportado su experiencia en ámbitos como la evaluación del riesgo, la interpretación de las novedades legislativas y la gestión integral del amianto.

En relación con este último aspecto, la responsable territorial ha incidido en que "no se trata solo de retirar el amianto, sino de hacerlo con todas las garantías, desde la identificación hasta la gestión final de los residuos, pasando por la formación especializada de los profesionales".

El encuentro también ha servido para analizar las exigencias de la nueva normativa europea y el futuro desarrollo reglamentario en España, así como metodologías para priorizar las actuaciones en función del riesgo potencial.

Dirigida a empresas, representantes de las personas trabajadoras, profesionales de la prevención y personas interesadas en la materia, la jornada ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración entre instituciones, tejido empresarial y personal técnico para avanzar hacia entornos laborales más seguros. "Solo desde el trabajo conjunto y el compromiso de todos los actores implicados podremos dar una respuesta eficaz a un problema que sigue presente", ha concluido la Gálvez.