La Filmoteca de Andalucía recupera la música de la película 'Carceleras' y ofrece una nueva lectura al espectador

Presentación de la adaptación musical de 'Carceleras' en la Filmoteca. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha presentado en su sede de Córdoba la adaptación musical de 'Carceleras', una iniciativa que acerca al público una nueva lectura de esta obra desde la recuperación de su dimensión cinematográfica y musical.

Según informa la Administración autonómica en una nota, la apertura del acto ha corrido a cargo del delegado territorial de Cultura y Deporte, Eduardo Lucena, y ha contado con la intervención del gerente de la Filmoteca de Andalucía, Francisco de Paula Pérez, así como con la participación de Alberto Cubero, director de orquesta y responsable de la recuperación musical. La presentación ha concluido con la interpretación en directo de una romanza al piano por Cubero, junto a la voz de Lucía Tavira, catedrática de Canto del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba.

Lucena ha destacado que esta propuesta permite "acercar a la ciudadanía una parte muy valiosa de nuestra memoria cultural" y ha subrayado que se trata de una iniciativa que "une patrimonio, cultura y divulgación". Asimismo, ha incidido en que este tipo de actuaciones refuerzan el papel de la Filmoteca en la conservación, investigación y difusión del patrimonio audiovisual andaluz.

'Carceleras', zarzuela compuesta en 1901 por Vicente Peydró con libreto de Ricardo Rodríguez Flores, fue una de las primeras obras de este género adaptadas al cinematógrafo. Francisco de Paula Pérez ha recordado que llegó a contar con tres versiones cinematográficas y que la Filmoteca ha recuperado digitalmente la película muda de 1922 dirigida por José Buchs, mientras que la versión sonora de 1932 permanece desaparecida.

El gerente de la Filmoteca ha subrayado además la estrecha vinculación de esta obra con Córdoba, ya que sus exteriores fueron rodados en lugares emblemáticos de la ciudad y su entorno. A ello se suma el trabajo de recuperación documental y musicológica que ha sustentado esta adaptación, a partir de materiales como los libretos de 'Carceleras y Rejas y votos', discos de pizarra con canciones originales y otra documentación conservada.

RECUPERACIÓN MUSICAL Y PROYECCIÓN FUTURA

Francisco de Paula Pérez ha explicado que la conservación de la versión que el propio Vicente Peydró realizó para 'Rejas y votos' en 1927 ha sido clave para orientar esta recuperación "de la manera más fiel posible" al planteamiento original del compositor.

La recuperación musical ha sido realizada por Alberto Cubero Moreno, cuya interpretación junto a Lucía Tavira ha permitido mostrar al público el resultado de este proceso. Francisco de Paula Pérez ha señalado además que esta iniciativa abre la puerta a nuevas fases de difusión pública, entre ellas una futura proyección de la película con acompañamiento musical en directo.

Con esta iniciativa, la Filmoteca de Andalucía refuerza su labor de recuperación, conservación y difusión del patrimonio audiovisual, impulsando nuevas formas de acercar al público obras históricas desde el diálogo entre cine y música.