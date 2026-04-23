El Hospital Reina Sofía de Córdoba agradece a las donantes su generosidad en los siete años del Banco de Leche Materna

Katherine Flores realizando control de la acidez en la leche materna. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha agradecido este jueves la "generosidad y compromiso de las madres donantes de leche durante los siete años de vida del Banco de leche materna", que está integrado en la Unidad de Neonatología y que permite que los recién nacidos más vulnerables puedan recibir este alimento.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, este recurso, coordinado por la responsable de Neonatología, María José Párraga, ha dado un paso adelante en los últimos años incorporando desde 2022 una línea de investigación, con la participación de las investigadoras Belén Pastor Villaescusa, Katherine Flores Rojas y Mercedes Gil Campos, en el marco del grupo de Metabolismo Infantil del Imibic.

El objetivo de esta línea es mejorar la tecnología utilizada en el procesamiento de la leche donada, manteniendo altos estándares de seguridad microbiológica, pero avanzando hacia estrategias que favorezcan una mayor conservación de los componentes bioactivos de la leche.

En este contexto surge el proyecto Donactiv, liderado por la doctora Pastor, que obtuvo financiación competitiva del Instituto de Salud Carlos III, tras recibir el Sello de Excelencia de la Comisión Europea. Los primeros resultados han sido publicados recientemente en la prestigiosa revista 'Foods' y señalan que una nueva técnica de alta presión permite conservar proteínas que son clave en la defensa frente a infecciones.

Esta línea de trabajo continúa avanzando a través del proyecto Neomilk, financiado por la Junta de Andalucía, posicionando al hospital como uno de los referentes en investigación aplicada a la leche humana donada en Andalucía. El trabajo de la doctora Flores, responsable de los procesos tecnológicos, ha sido clave por su experiencia en tecnología alimentaria y su estrecha colaboración con el ámbito clínico integrando la innovación y la seguridad alimentaria en el funcionamiento del banco de leche.

Junto a ella, las profesionales del lactario se implican diariamente para garantizar la correcta recogida, procesamiento y distribución de la leche donada. Por ello, la investigación en este ámbito representa "una oportunidad única para seguir mejorando la calidad de la nutrición neonatal, integrando innovación y práctica clínica". Con ello, el hospital refuerza su "compromiso con la excelencia asistencial y el cuidado de los pacientes más pequeños y vulnerables".

GRACIAS A LAS DONANTES

Esta línea de investigación "no sería posible sin la generosidad de las madres donantes y sus familias. Gracias a su compromiso, la leche materna, que por criterios estrictos de calidad o seguridad no puede destinarse a uso clínico, se reutiliza con fines de investigación en lugar de desecharse". De este modo, la donación "trasciende el acto solidario inmediato y contribuye directamente a generar conocimiento y a desarrollar nuevas estrategias que beneficiarán a futuros pacientes".

En el año en que el banco alcanza su séptimo aniversario, "las cifras de actividad quedan en un segundo plano frente al salto cualitativo que representa esta línea de investigación, aunque ayudan a dimensionar su alcance social.

En concreto y según los datos actualizados del centro, desde su apertura ha recibido más de 1.600 litros de leche materna, donada por 336 mujeres, lo que ha permitido alimentar a 486 neonatos prematuros, de bajo peso o con patologías graves. En Andalucía, los bancos de leche humana ubicados en Granada, Sevilla y Córdoba dan cobertura a 13 hospitales de toda la comunidad, lo que sitúa al Reina Sofía en una red estratégica para la atención neonatal especializada.