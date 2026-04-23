Jesús Aguirre insta a los andaluces a leer, ya que es "una forma de aumentar el conocimiento" y "ayuda a triunfar"

Jesús Aguirre atiende a los medios antes de participar en Córdoba en la lectura continuada de 'El Quijote'. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha instado este jueves desde Córdoba "a todos los andaluces" para apuesten por la lectura, ya que la misma constituye "una forma de aumentar el conocimiento", aquel que "se transmite a través de los libros", y es algo que "ayuda a triunfar".

Así lo ha destacado, en declaraciones a los periodistas, durante su participación en el acto de celebración del Día del Libro que ha organizado el IES Luis de Góngora de Córdoba, donde Aguirre ha participado en una lectura continuada de 'El Quijote', una de las actividades que el centro educativo ha incluido en su Plan Lector.

Al respecto, el presidente del Parlamento andaluz ha subrayado que vuelve, "como los últimos años, en el 23 de abril, a este Instituto Góngora, que es un referente para todos los cordobeses", y lo hace para "leer a Cervantes", en un día en el que se conmemoran "los 410 años del fallecimiento, tanto de Miguel Cervantes, como de William Shakespeare", lo que es "todo un hito".

En cualquier caso, según ha resaltado, "lo importante es lo que intentamos transmitir con esta lectura de 'El Quijote'", que es la importancia de la lectura, por lo que a instado "a todos los andaluces a leer", que "es una forma de vivir otra historia, es una forma de aumentar el conocimiento, y es una forma de atraer hacia ti lo que ha pasado en otros sitios".

"Ese conocimiento --ha proseguido-- se transmite a través de los libros", de ahí que "leer libros es importantísimo, para todas las generaciones", porque "un libro, sin duda, ayuda a triunfar", según ha concluido el presidente del Parlamento de Andalucía.