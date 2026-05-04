La Junta abre la inscripción en Córdoba para 135 plazas en cursos de IA, Realidad Virtual e IoT

Archivo - La delegada de Empleo de la Junta en Córdoba, María Dolores Gálvez. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA (EUROPA PRESS), 4 (EUROPA PRESS)

Ya está abierto el plazo de inscripción para una nueva convocatoria en Andalucía de 17 cursos gratuitos especializados en tecnologías emergentes como Inteligencia Artificial (IA) y Big Data, Realidad Virtual y Aumentada, e Internet de las Cosas (IoT) y 'Smart Cities', dirigidos a personas interesadas en mejorar su preparación en ámbitos con creciente aplicación profesional.

La oferta formativa suma 765 plazas distribuidas todas las provincias andaluzas y, en concreto, la programación contempla cinco cursos de Programación en Realidad Virtual y Aumentada, seis de Programación en IA y Big Data y seis de Programación de soluciones IoT y 'Smart Cities'. En Córdoba están previstas una edición de cada uno con 135 plazas disponibles y con plazo abierto en la actualidad.

Al respecto, la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Dolores Gálvez, ha informado este lunes que el primero de los cursos en ponerse en marcha será "el de Internet de las cosas el próximo 20 de mayo, el de realidad aumentada tiene previsto iniciarse el 9 de julio y el de IA para septiembre".

Gálvez ha señalado que esta programación formativa, desarrollada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento, "ofrece una oportunidad para acercarse a herramientas y entornos tecnológicos cada vez más presentes en sectores como la industria, los servicios, la logística, la salud, la educación, el turismo o la gestión urbana".

"Los cursos están orientados a que el alumnado pueda adquirir conocimientos aplicables, familiarizarse con nuevas soluciones digitales y mejorar su preparación para entornos laborales en transformación" ha incidido.

FORMACIÓN FLEXIBLE Y GRATUITA

Cada curso cuenta con 45 plazas y una duración de 150 horas repartidas a lo largo de ocho semanas. La metodología combina un formato 80% online y 20% presencial, con sesiones de apoyo y seguimiento en aula orientadas al desarrollo práctico de contenidos y proyectos.

La formación está dirigida prioritariamente a personas en situación de desempleo, aunque hasta un 30% de las plazas vacantes pueden ser para personas ocupadas que deseen mejorar o actualizar sus competencias digitales.

Para acceder no se requieren conocimientos tecnológicos previos, aunque sí es necesario contar con una titulación mínima, como Bachillerato, ciclo formativo de grado medio o superior, certificado de profesionalidad de nivel 3, grado universitario o equivalente. Al finalizar la formación, el alumnado recibe un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información sobre fechas, contenidos, requisitos e inscripciones en la web 'www.formacionen5g.es' o a través de la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.