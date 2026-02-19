La Junta aspira a que Córdoba lidere el cambio de tendencia demográfica con la Estrategia andaluza

Nieto, durante su intervención en el Foro Municipalista Provincial, organizado por 'Diario Córdoba'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha confiado este jueves en que la provincia de Córdoba lidere el cambio de tendencia demográfica que persigue la primera Estrategia frente al Desafío Demográfico, diseñada por la Junta de Andalucia "con el objetivo de alcanzar diez millones de habitantes en 2050, pero con un reparto más equilibrado en el territorio frente a la actual concentración en las grandes ciudades y la despoblación del medio rural".

Para lograr este objetivo, el consejero ha dejado claro la importancia de que todas las administraciones unan "esfuerzos, desde la cooperación leal, porque es imposible afrontar el reto demográfico cada uno por un lado".

Nieto ha intervenido este jueves en el Foro Municipalista Provincial, organizado por 'Diario Córdoba', donde ha subrayado la importancia de coordinar esfuerzos entre todas las administraciones para abordar el reto demográfico y ha confiado en que Córdoba "sea la provincia que más pronto consiga invertir la tendencia a la despoblación", con las medidas transversales previstas en la Estrategia andaluza y la apuesta de los ayuntamientos por incluir la perspectiva demográfica en cada decisión.

Además, ha subrayado el gran potencial de desarrollo industrial de la provincia, gracias a "su posición logística estratégica y su potente producción agrícola", a la que debe "sumar la industria transformadora".

Para el consejero, "se está haciendo muy buen trabajo en generación de suelo industrial, consiguiendo que Córdoba dé un salto adelante" hasta el punto de que este sector acapara ya un tercio del incremento del empleo industrial en Andalucía, pese al "hándicap del abastecimiento energético".

Al igual que en Andalucía, donde el principal problema es la concentración de más de la mitad de la población en una treintena de grandes ciudades, mientras el 46% de los municipios rurales lleva décadas perdiendo habitantes, en Córdoba también hay un desequilibrio territorial. La capital concentra el 50% de la población, el 25% vive en diez municipios de en torno a 20.000 habitantes, mientras que en 60 de los 77 municipios de la provincia reside el otro 25% de la población.

No obstante, la pérdida de población en la Andalucía rural ronda los 8.000 habitantes al año, una cifra "fácil de revertir para, una vez frenada la pérdida de población, seguir creciendo hasta el objetivo realista de los diez millones de habitantes en 2050".

En la Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía se han identificado 480 municipios de acción preferente, con tres niveles de riesgo de despoblación, según una serie de indicadores como el crecimiento demográfico y vegetativo, la tasa de envejecimiento y de jóvenes. Entre ellos hay 50 localidades cordobesas (el 65% del total de municipios en la provincia), sobre todo de las comarcas del Alto Guadiato, Los Pedroches y la Subbética.

La Junta ha puesto en marcha el portal web 'www.vivemasandalucia.es' para dar a conocer los servicios y oportunidades que ofrecen esos 480 municipios, ya que "una de las claves para afrontar el reto demográfico es revertir la imagen tradicionalmente negativa que se ha dado del medio rural y poner en valor la calidad de vida que ofrece". El portal permite, a modo de buscador, conocer los equipamientos y servicios de cada municipio, ofertas de empleo y actividad económica.

"Ha sido sorprendente el éxito de esa plataforma, la cantidad de personas que se han interesado por esos municipios", ha señalado Nieto, si bien ha explicado que uno de los principales problemas que trasladan quienes se plantean mudarse a uno de estos pueblos es la falta de vivienda disponible de forma rápida, por lo que ha instado a priorizar la creación de un parque de vivienda en los municipios rurales.