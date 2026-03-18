La Junta y La Carloteña refuerzan su alianza en Córdoba en favor de la seguridad alimentaria y la salud del consumidor

María Jesús Botella (3ª dcha.), durante su visita a las instalaciones de La Carloteña. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Sanidad de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha visitado este miércoles las instalaciones de La Carloteña de Asados, empresa referente en el sector de asados cárnicos de la provincia, para resaltar la estrecha colaboración entre la Administración autonómica y el tejido empresarial en materia de seguridad alimentaria.

Durante la jornada, la delegada ha estado acompañada por la jefa de servicio de Salud Pública, María Cruz Gallego, los responsables y técnicos de la Inspección de Protección de la Salud de Córdoba y Guadalquivir, junto al director general de la empresa y los directores del Área Técnica y de Calidad y Seguridad Alimentaria de dicha entidad.

El encuentro ha servido para certificar los "altísimos estándares de calidad" de la firma cordobesa, que "se consolida como un motor económico fundamental en la región". La Carloteña, que actualmente genera empleo para casi medio millar de personas, "destaca por su volumen de producción como líder en el sector de asados de pollo con marca propia, y su capacidad de adaptación y resiliencia".

En un contexto de desafíos económicos, la empresa "ha demostrado un firme compromiso con la estabilidad laboral y el crecimiento sostenible en la provincia". Además, la visita "ha evidenciado la excelente sintonía existente" entre los servicios de inspección y la dirección de la empresa. Esta relación de "transparencia y cooperación técnica garantiza que los productos que llegan a la mesa del consumidor cumplan con las normativas más exigentes de seguridad".

A este respecto, María Jesús Botella ha explicado que "la colaboración entre la Administración y empresas como La Carloteña es vital para garantizar que el desarrollo industrial vaya de la mano con la protección de la salud. Es un ejemplo de cómo la empresa privada asume la seguridad alimentaria, no sólo como una norma, sino como un valor diferencial".

El resultado de esta sinergia es "una oferta de productos saludables y de alta calidad". La Carloteña ha apostado históricamente por "procesos que respetan las propiedades nutricionales de los alimentos, revirtiendo directamente en el bienestar de la sociedad y en la confianza de los consumidores hacia los productos de origen cordobés".

Con esta visita, "se refuerza la imagen de Córdoba como un referente de excelencia agroalimentaria, donde la vigilancia de la Administración y la responsabilidad empresarial trabajan de forma conjunta por el bien común".