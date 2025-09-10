La Junta destina 448.000 euros a adaptar un antiguo colegio de Belalcázar (Córdoba) como nueva Unidad de Estancia Diurna

La delegada territorial de Inclusión Social, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Sánchez, visita las obras de adaptación del antiguo colegio de infantil de Belalcázar para su conversión en una nueva Unidad de Estancia Diurna. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BELALCÁZAR (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Inclusión Social, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Sánchez, ha visitado este miércoles las obras de adaptación del antiguo colegio de infantil de Belalcázar para su conversión en una nueva Unidad de Estancia Diurna, un recurso que permitirá mejorar la atención y la calidad de vida de las personas mayores de este municipio y su entorno.

Este proyecto cuenta con una inversión de 448.000 euros, procedentes de la línea de subvenciones impulsada por la Consejería de Inclusión Social, Familias e Igualdad de la Junta para la rehabilitación y modernización de unidades de estancia diurna y residencias de mayores y de personas con discapacidad.

Durante la visita, Sánchez ha podido comprobar el avance de los trabajos, que en estos momentos se centran en la instalación de la tabiquería y otras mejoras estructurales. La delegada ha subrayado que "se trata de una actuación de gran relevancia para la localidad, porque permitirá que los mayores de zonas rurales puedan acceder a servicios de atención especializados y de calidad, equiparables a los que se prestan en las ciudades más grandes".

"Sabemos que nuestras zonas rurales cuentan con una población muy envejecida, con personas que, pese a su edad, se encuentran en buenas condiciones para participar en talleres y actividades que favorecen su autonomía", ha dicho, para agregar que "con esta nueva Unidad de Estancia Diurna, Belalcázar contará con un recurso esencial para que sus mayores vivan con dignidad y con las mismas oportunidades que quienes residen en entornos urbanos".

Sánchez ha recordado que "la atención a las personas mayores y en situación de dependencia es una prioridad para la Junta de Andalucía", y que "la apertura de nuevos servicios en los pequeños municipios responde a la voluntad del Gobierno andaluz de garantizar la igualdad de oportunidades y el equilibrio territorial".

La delegada ha insistido en que "este tipo de recursos no sólo benefician a las personas usuarias y a sus familias, sino que además generan empleo y fijan población en el medio rural". "Una Unidad de Estancia Diurna es mucho más que un edificio; es un centro de vida, con profesionales que acompañan, cuidan y estimulan a los mayores, con talleres que refuerzan su autoestima y su integración, y con servicios que suponen un alivio fundamental para sus familiares", ha valorado, para apuntar que con ello, "reforzamos el tejido social y contribuimos a mejorar el futuro de nuestros pueblos".

INVERSIÓN EN LA COMARCA DE LOS PEDROCHES

La actuación de Belalcázar se enmarca dentro de un plan más amplio de inversiones en la comarca de Los Pedroches, donde la Consejería de Inclusión Social, Familias e Igualdad destinará un total de 5,4 millones de euros a la rehabilitación y mejora de unidades de estancia diurna, residencias para mayores y personas con discapacidad.

En este sentido, Sánchez ha subrayado que "estas inversiones suponen un cambio sustancial en la calidad de los servicios sociales de la zona". "En Los Pedroches estamos realizando un esfuerzo sin precedentes para que todos los municipios cuenten con instalaciones modernas y adaptadas", ha resaltado.

Según ha expuesto, "queremos que ningún mayor, viva donde viva, se sienta en desventaja por residir en un entorno rural", a la vez que ha señalado que "la igualdad en los servicios sociales es un derecho que este gobierno está garantizando con hechos, con proyectos y con inversiones concretas".

Así, la delegada ha manifestado que "la apuesta de la Junta por los servicios sociales no es sólo una cuestión de infraestructuras, sino de modelo de sociedad". "Nuestro compromiso es que los mayores de Andalucía, y especialmente los de nuestros pueblos, tengan acceso a una atención digna, cercana y de calidad", ha enfatizado, declarando que "este es un gobierno que cree en las personas y que trabaja para que nadie quede atrás".