La Junta fomentará la carrera investigadora en Andalucía con 70 millones de euros en los dos próximos años

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, en la foto familiar del XXIII Premio Nacional de Investigación del Colegio de Médicos de Córdoba. - MADERO CUBERO/EUROPA PRESS

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía continuará impulsando la carrera investigadora en Andalucía en los próximos dos años con la movilización de 70 millones de euros en ayudas, que se convocarán en las modalidades de incentivos predoctorales, posdoctorales y técnicos de apoyo universitarios y no universitarios.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, durante su intervención en el acto de entrega en la capital cordobesa del XXIII Premio Nacional de Investigación del Colegio de Médicos de Córdoba, patrocinado por CaixaBank, y está dirigido a los médicos colegiados en España.

En este evento, Gómez Villamandos ha resaltado, además, las novedades que incluye en I+D en materia de salud la futura Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (ACTIVA), actualmente en trámite parlamentario.

Gómez Villamandos ha explicado que, de ese montante global, cofinanciado con fondos europeos, 30 millones irán dirigidos a apoyar a los recursos humanos de la I+D andaluza en su fase más inicial, concretamente a los técnicos de apoyo, con dos líneas de incentivos para los de carácter universitario y para los que desarrollan su labor al margen de la esfera académica. Los 20 millones restantes contribuirán a la formación predoctoral y a la contratación de jóvenes investigadores doctores en las universidades y centros públicos de investigación.

Además, el titular de Universidad ha señalado que, al margen de esta promoción de la carrera investigadora, su departamento también garantizará, con en torno a tres millones de euros, el funcionamiento y la actividad de diversos centros, institutos y fundaciones dedicados a la I+D biomédica y de salud durante el ejercicio 2026.

Entre otros, se ha referido al Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) o el Centro de Genómica e Investigación Oncológica de Granada (Genyo).

En este contexto, ha apuntado que "apoyar la investigación y la innovación en salud es una de las prioridades de este Gobierno", puesto que "esta labor acarrea innumerables beneficios al fomentar el desarrollo de nuevos tratamientos, tecnologías sanitarias y estrategias de prevención".

"Nuestro ecosistema de I+D sanitaria, la conexión entre hospitales, universidades, centros tecnológicos y de investigación e institutos biomédicos han fortalecido la capacidad investigadora, favoreciendo proyectos punteros en áreas como oncología, medicina genómica y salud pública", ha añadido.

NUEVA LEY ACTIVA

Por otro lado, Gómez Villamandos ha hecho alusión a las novedades que incluye el proyecto de Ley Activa en materia de I+D de salud, indicando que, "por primera vez", el marco normativo regional incorporará y reconocerá al Sistema de Investigación e Innovación en Salud del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Está integrado por la Consejería competente en materia de salud, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), el Instituto de Salud de Andalucía, las fundaciones de gestión de la investigación e innovación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, los institutos de investigación sanitaria y los centros temáticos. "Con ello se reconoce la labor de más de una quincena de entidades que han sido esenciales en los últimos años y se permite continuar promoviendo la I+D en biomedicina, salud pública y tecnologías sanitarias", ha incidido.

También se ha incluido en esta futura legislación una nueva figura, la de ayudante doctor vinculado al sector clínico, con el fin de posibilitar iniciar la doble carrera asistencial y académica desde etapas profesionales tempranas. Tal y como ha aclarado el consejero, se trata de un perfil en el ámbito sanitario no existente hasta ahora, que servirá "para captar talento y como revulsivo para favorecer la investigación en la estructura médica".

Junto a ello, Gómez Villamandos ha hecho balance de las medidas de carácter universitario adoptadas por la Consejería con incidencia en este campo. Entre otras, ha detallado el refuerzo de la oferta académica en la nueva programación de enseñanzas a implantar en el periodo 2025-2028, con más de 35 titulaciones públicas de corte sanitario entre grados, másteres y doctorados.

De igual modo, el consejero de Universidad ha recordado que el grado de Medicina ya está implantado en todas las provincias andaluzas, a lo que ha añadido que "Andalucía es la comunidad que ofrece los precios de los créditos más económicos".

PREMIOS

En cuanto a los galardones del XXIII Premio Nacional de Investigación del Colegio de Médicos de Córdoba, patrocinado por CaixaBank, a los que se han presentado 21 trabajos, realizados por más de 400 investigadores, el primer premio ha correspondido al estudio titulado 'Ecografía pulmonar cuantitativa para guiar el tratamiento con surfactante en prematuros tardíos y recién nacidos a término'.

La neonatóloga del Hospital Puerta del Mar de Cádiz y miembro del equipo de investigación, la doctora Alonso, ha explicado a los asistentes que la investigación "evaluó si el puntaje de ultrasonido pulmonar (LUS) puede predecir la necesidad de surfactante en recién nacidos pretérminos tardíos (nacidos a las 34 semanas o más) y a término con dificultad respiratoria". En este estudio, "prospectivo, internacional y multicéntrico, que incluyó datos de 154 recién nacidos, se calculó la puntuación ecográfica pulmonar (LUS) en las primeras horas de vida, sin que influyera en las decisiones clínicas".

El segundo premio ha sido para el trabajo titulado 'Dieta mediterránea, recuento de neutrófilos y grosor íntima-media carotídeo en prevención secundaria: el estudio Cordioprev'. Sobre el mismo, el internista en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, el doctor López Miranda, ha detallado que en dicho estudio, "se analizó la relación entre los niveles de neutrófilos en sangre y el engrosamiento de la pared carotidea, un marcador del desarrollo de aterosclerosis".

Los resultados, según ha señalado, "mostraron que pacientes con más neutrófilos tenían arterias más engrosadas, un signo claro de mayor riesgo cardiovascular. Sin embargo, en los pacientes que siguieron una dieta mediterránea rica en aceite de oliva virgen y mostraron regresión en dicho grosor, se observó también una reducción sostenida de los neutrófilos, lo que sugiere que este tipo de alimentación modula la inflamación vascular".

Finalmente, el tercer premio ha correspondido a la investigación titulada 'Prevalencia e incidencia de insuficiencia cardiaca en pacientes con diabetes mellitus tipo 2: resultados de una cohorte prospectiva nacional (estudio Diabet-IC)'. Al respecto, el doctor González Manzanares, cardiólogo del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, ha explicado que "el estudio Diabet-IC consistió en una cohorte prospectiva multicéntrica española realizada en 30 centros en coordinación con la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Diabetes".

El trabajo "incluyó a 1.249 pacientes con diabetes tipo 2 atendidos en consultas de cardiología y endocrinología por motivos distintos a la insuficiencia cardiaca", y "se efectuó un cribado de insuficiencia cardiaca al inicio y durante tres años, para estimar su prevalencia e incidencia en una población con especial riesgo de desarrollarla. Se observó una prevalencia muy elevada, del 39,2 % al inicio, y una incidencia del 7,6 % en el seguimiento, lo que subraya la magnitud del problema en este grupo de riesgo".