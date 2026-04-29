La Mezquita-Catedral de Córdoba acoge este jueves un concierto por el 50º aniversario del Hospital Reina Sofía

Autoridades en la presentación del concierto en la Mezquita-Catedral por el 50º aniversario del Hospital Reina Sofía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba celebra este jueves, 30 de abril, una de las principales citas culturales de su 50º aniversario con un concierto conmemorativo en la Mezquita-Catedral. Este encuentro reunirá, fundamentalmente, a autoridades, profesionales del hospital e integrantes de la comunidad universitaria en torno a la música, la cultura y el reconocimiento a cinco décadas de historia.

Así lo ha indicado la Junta de Andalucía en una nota en la que ha detallado que está prevista la asistencia de alrededor de 1.000 personas a este evento, que también se podrá seguir en directo en Youtube ('https://www.youtube.com/watch?v=JnjENoYDz7s') y Facebook ('https://www.facebook.com/events/4501852513469598/').

El acto, que comenzará a las 20,00 horas en este enclave Patrimonio de la Humanidad, contará con la participación de la Orquesta de Córdoba, el Coro Averroes de la Universidad de Córdoba y solistas y directores de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en un programa de una alta calidad artística con obras de Mozart, Bach y Haydn.

Antes del inicio del concierto intervendrán el deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva; el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, y el director gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Francisco Triviño, quien dará lectura a la carta remitida por Su Majestad la Reina Sofía con motivo de esta efeméride.

El director gerente del hospital ha destacado que "este concierto tan especial simboliza la esencia del aniversario", una celebración que se comparte con Córdoba y que "permite poner en valor la trayectoria" del hoospital. "La música tiene una capacidad única para acompañar, emocionar y generar bienestar, valores totalmente conectados con la forma de atender a los pacientes", ha dicho.

Por su parte, el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha puesto de relieve la importancia de la colaboración institucional, señalando que "la alianza entre el hospital y la universidad es una de las grandes fortalezas de Córdoba", y ha subrayado que este concierto refleja cómo la ciencia, la salud y la cultura pueden caminar juntas al servicio de la sociedad.

También ha intervenido en la presentación el gerente de la Orquesta de Córdoba, Roberto Pálmer, quien ha destacado que, desde el primer momento, la institución quiso hacer posible este concierto, impulsando la participación de hasta seis entidades.

"Gracias al convenio con la Escuela Superior de Música Reina Sofía, el concierto sinfónico-coral será dirigido por alumnado de la Cátedra de Dirección Zubin Mehta y contará con cuatro solistas vocales de la propia escuela. La UCO se suma con el Coro Averroes, favoreciendo la presencia de público joven universitario; el Cabildo facilita la celebración en la Mezquita-Catedral, aportando además la dotación técnica y la retransmisión en streaming con su habitual calidad; y la Fundación Kutxabank respalda esta iniciativa, incorporándose a la conmemoración del 50 aniversario del Hospital Reina Sofía", ha detallado Palmer.

Además, desde el Cabildo Catedral se ha destacado "el valor simbólico del espacio elegido para la celebración, como lugar de encuentro entre historia y cultura". Asimismo, el decano de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Óscar Colomina, ha puesto en valor la "singularidad de este concierto y el honor que supone para la escuela formar parte de las iniciativas que se desarrollan en el marco del 50 aniversario del hospital".

PROGRAMA CULTURAL

Este concierto se enmarca en el bloque cultural del programa del 50º aniversario, una de las líneas estratégicas diseñadas para acercar el hospital a la ciudadanía a través de la cultura, el arte y la participación. Este eje incluye conciertos, exposiciones, actividades educativas y propuestas abiertas a diferentes públicos.

El Hospital Reina Sofía está viviendo su primer medio siglo de vida como un proyecto de ciudad, con una programación que se desarrolla a lo largo de todo 2026 y que está contando con una gran implicación institucional y social. Córdoba se está volcando en esta efeméride, que trasciende el ámbito sanitario y en la que profesionales, pacientes, asociaciones, instituciones y ciudadanía participan muy activamente.

La dirección del complejo sanitario agradece la colaboración del Cabildo Catedral de Córdoba, la Universidad de Córdoba, la Orquesta de Córdoba, la Escuela Superior de Música Reina Sofía, la Fundación Kutxabank y el conjunto de entidades que harán posible este concierto, así como la implicación de todas las personas que se implican en su organización y desarrollo.

Con este tipo de propuestas, el Hospital Reina Sofía reafirma su vocación de ser una institución abierta, cercana y conectada con su entorno. La música, como lenguaje universal, se convierte así en una herramienta más para acompañar y emocionar, en línea con los valores que han definido al hospital durante estos 50 años bajo el lema '50 años cuidando de ti'.