Nieto destaca la importancia del sector agrario en los VIII Premios Felipe González de Canales, en Córdoba

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, en Córdoba con los VIII Premios Felipe González de Canales. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha felicitado a los galardonados este jueves en Córdoba con los VIII Premios Felipe González de Canales al Sector Agrario y Mundo Rural, que reconocen "el esfuerzo, la innovación y la diversidad del campo andaluz, un sector esencial para nuestra economía y para la vida en nuestros pueblos".

En esta edición, los premiados son la Fundación ETEA (categoría de Innovación e Investigación y Proyección Internacional), GIS Alimentario (Economía Circular), María Company Morey (Joven Emprendedora), José Antonio Barroso Flores (Gastronomía y Salud) y el Grupo AN (Valores del Asociacionismo y Cooperativismo). Además ha recibido una mención especial, por su 25 aniversario, Caja Rural del Sur, entidad que hace posible estos premios junto a La Voz de Córdoba-El Debate, Asaja Córdoba, el Cabildo Catedral y Covap.

Nieto ha clausurado el acto de entrega de estos premios, que demuestran "el liderazgo de la agroindustria andaluza, en general, y de la cordobesa, en particular", siendo "fundamental para el desarrollo de la Andalucía rural".

En este sentido, la Andalucía rural, para la Junta, "no es un problema, sino una oportunidad" que se quiere poner en valor a través de la primera Estrategia frente al Desafío Demográfico, para "lograr un reparto más equilibrado de la población en el territorio, seguir siendo la comunidad más poblada de España y alcanzar el PIB per cápita de la media de las comunidades".

En el acto de clausura del acto de entrega de los VIII Premios Felipe González de Canales al Sector Agrario y Mundo Rural, que ha tenido lugar en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba, también han tomado parte el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, cerrando el acto el obispo de Córdoba, Jesús Fernández.

Felipe González de Canales, quien da nombre a estos premios, según ha informado en una nota, por su parte, Asaja Córdoba, "ha sido un pionero en el asociacionismo agrario y una persona que ha paseado el nombre del campo cordobés por España y Europa". Además de agricultor en Bujalance (Córdoba), fue, entre otros cargos, fundador de Jóvenes Agricultores, hoy Asaja Nacional, fundador de las Escuelas Familiares Agrarias y fundador de la Red Estatal de Desarrollo Rural, con lo que "ha sido y es un referente en el mundo rural español y el europeo".

Los Premios Felipe González de Canales se instauraron en 2018 con el fin de reconocer la labor que realizan cada día personas, empresas, entidades e instituciones vinculadas de forma directa o indirecta al sector agrario y al mundo rural en España y en la Unión Europea (UE).