Nieto felicita a los galardonados por el Ayuntamiento de Córdoba con las Medallas de la Ciudad 2025

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, en la entrega de las Medallas de la Ciudad 2025. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha asistido este miércoles en la capital cordobesa, junto al delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, a la entrega de las Medallas de la Ciudad 2025 que concede el Ayuntamiento de Córdoba, en un acto presidido por el alcalde, José María Bellido.

Nieto y Molina han felicitado a los galardonados, que "representan lo mejor de la sociedad cordobesa", como los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Córdoba, reconocido con la Medalla al Mérito por su eficaz actuación en el incendio del pasado 8 de agosto en la Mezquita-Catedral, con "una rápida intervención que evitó daños irreparables en este tesoro de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad".

Nieto ha destacado también la labor solidaria que desde hace décadas ejerce en la Diócesis de Bangassou, en la República Centroafricana, el obispo cordobés Juan José Aguirre; o la trayectoria musical de la mítica banda de rock Medina Azahara, que se despide este año de los escenarios, y los triunfos deportivos de la velocista Carmen Áviles, una de las grandes promesas del atletismo español con vistas a los Juegos Olímpicos de 2028.