El Plan Director de la Mezquita-Catedral de Córdoba será "ambicioso" e incorporará un estudio de impacto patrimonial

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta, Patricia del Pozo, ha destacado este martes que el Cabildo Catedral de Córdoba, que lleva trabajando varios años en la actualización de un Plan Director de la Mezquita-Catedral "amplio, ambicioso, complejo y con un gran contenido", va a incorporar a éste, como novedad, un estudio de impacto patrimonial recomendado por la Unesco y cuya elaboración se ha encargado a la Universidad de Sevilla.

Así lo ha expresado Patricia del Pozo en declaraciones a los periodistas en una visita al monumento cordobés, donde ha señalado que desde el Gobierno andaluz "hemos tenido la oportunidad también de hacer nuestras consideraciones". "Una vez que esté todo terminado, que estén ya todas las consideraciones, nos lo volverán a traer a nosotros también para que podamos volver a opinar y dar nuestro informe y ya finalmente lo aprobará el Cabildo".

Sobre los plazos, la consejera ha señalado que "el Cabildo es el que está dirigiendo ese Plan Director" y "me imagino que tendrán el mismo interés que tenemos todos" en que se apruebe "cuanto antes, pero son cuestiones complejas, son muchos informes, son muchas cuestiones que hay que incorporar y requiere su tiempo, pero va muy bien".

Por otro lado, Del Pozo ha mencionado también que el Ayuntamiento de la capital ya trabaja en un plan de gestión que incluye tanto la Mezquita-Catedral de Córdoba como toda la zona del Casco Histórico. "Hemos tenido ocasión de indicarle nuestras consideraciones y cuando terminen de trabajar nos la volverán a traer para que nosotros demos también nuestro informe", todo ello antes de ser "aprobado por el Ayuntamiento. Así las cosas, ha concluido, ambos son planes en los que "colaboramos todos".

Por su parte, el portavoz del Cabildo de Córdoba, José Juan Jiménez Güeto, ha explicado que "el Plan Director se presentó en su momento a la Delegación Territorial y también a la Consejería, se ha estudiado por los técnicos, se ha evaluado y la Consejería de Cultura nos hizo unas aportaciones que son las que se han incorporado a ese texto que ya está en vigor".

Sin embargo, a lo largo de este año, en "las distintas conversaciones que vamos manteniendo", se vio "la conveniencia de tener y disponer de un Plan Director de excelencia como no existe en ningún sitio y para eso optamos, por indicación también de la Consejería, de hacer el estudio de impacto patrimonial", que "se lo hemos encargado a una entidad de la Universidad de Sevilla". Dicho informe, "que nos lo harán llegar ahora en el mes de septiembre, se anexa a ese Plan Director", que quedará "aprobado por la entidad titular, que en este caso es el Cabildo, con el visto bueno y todos los parabienes de la Consejería de Cultura", ha apostillado.